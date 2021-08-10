Eda Nur Kaplan'ın ölümünde flaş gelişme! Şüpheli şahıs yakalandı...

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde gece 00:40 sıralarında bir sitede yerde hareketsiz yatan 20'li yaşlarda kadın olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kimliğinin 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan olduğu tespit edilirken, 54 metre yükseklikteki binanın penceresinden düşen genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.





TECAVÜZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



NE OLMUŞTU?



KAPLAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI



Eda Nur Kaplan'ın ablası ve ablasının erkek arkadaşının birlikte yaşadığı eve misafir olarak gittiği, gece ablası ve erkek arkadaşının 23:00 sıralarında uyumalarından kısa bir süre sonra 45 metre yükseklikten atlayarak intihar ettiği belirlendi. Çakmak'ın sevgi evlerinden 18 yaşını doldurması üzerine 2021 Ocak'ta ayrıldığı ve iki kişi tarafından tecavüze uğradığı, konu ile ilgili şikayetçi olduğu, bu durumun psikolojisini bozduğu kaydedildi. Eda Nur Kaplan emniyete verdiği ifadesinde Yusuf G. ve Mehmet A.'nın rızası dışında bir otelde kendisi ile ilişkiye girdiklerini kaydeden Kaplan, olayı ablasına anlatmasının ardından şahıslardan şikâyetçi olduğunu anlattı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yusuf G.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından şüpheli Yusuf G. Ahlak Büro Amirliğine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.18 yaşındaki Eda Nur Kaplan Ankara'da bir binanın 15'inci katından atlayarak intihar etmişti.Eda Nur Kaplan'ın, olay gecesi polis merkezine verdiği ifadesi ortaya çıkmıştı.Kaplan ifadesinde, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Yusuf G.'nin kendisini otele götürerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ardından Mehmet A.'nın da gelerek rızası dışında ilişkiye girdiğini ancak alkolün etkisiyle yarı baygın halde olduğu için bağıramadığını söyledi.Kaplan'ın ifadesi şöyleydi:Mehmet, Yusuf, ben ve ablam bir mekanda oturarak alkol aldık. Bir süre sonra beraber eğlence mekanına giderek biraz daha içtik. Daha sonra ablam lavaboya girdi. Bu sırada Yusuf bana 'iyi değilsin gel seni eve bırakayım' dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf araçtayken 'Çok alkollüsün bu şekilde eve gitmen uygun olmaz gel seni otele götüreyim de gece orada kal sabah kendine gelince evine gidersin' dedi. Ben de bir şey söylemedim. Yusuf beni kandırarak 01:30 sıralarında bir otele götürdüOdaya girer girmez Yusuf bana bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok tepki gösteremedim. Akabinde Yusuf üstünü giyinerek bana hitaben kredi kartımı unutmuşum alıp geleceğim diyerek otel odasından ayrıldı. Yusuf gittikten sonra ben üstümü bile giyinmeden uyuyakalmışım.Yaklaşık 1 saat sonra bana ismini Tayfur olarak tanıtan Mehmet A., odaya girmiş. Benim haberim yoktu. Bir anda gözlerimi açtığımda rızam ve isteğim olmadan ilişkiye girmeye çalışıyordu.Gücümü toplayarak istemediğimi söyledim. Tayfur'u iterek ne yapıyorsun diye sordum, Tayfur 'Bir şey yapmıyorum' diyerek ilişkiye devam etti. Yarı baygın olduğum için karşı koyamadım, bağırmadım sadece kendimi kasabildim. Bana kendi telefonunu verdi, 'Al ablanı ara taksiye bin ve git' dedi.Mekandan ayrılırken telefonumu yanıma almamıştım, telefonum ablamın çantasındaydı. Tayfur'un telefonuyla ablamı aradım ve taksiye binerek eve gittim. Kendime geldikten sonra olayı ablama anlattım. Ardından müracaatta bulunmak üzere polis merkezine geldim, benim rızam ve isteğim olmadan bana zorla cinsel saldırıda bulunan Yusuf ve Tayfur'dan şikayetçiyim...