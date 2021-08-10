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Cezayir'de orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti!

Cezayir'de orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti!

Cezayir'de çıkan orman yangılarında 25 askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 21:51
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 21:52
Cezayir'de orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti!

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, ülkedeki orman yangınlarında sivillere yönelik kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cezayir'in 18 vilayetinde 36 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında ölü sayısının 7'ye yükseldiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yangınlardan etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu eyaleti de bulunuyor.

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Tizi Vizu eyaletindeki yangınlarda 6, ülkenin doğusundaki Setif vilayetindeki yangınlarda ise bir kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ekiplerin 18 vilayette 36 ayrı noktada çıkan yangınlarla mücadele ettiği ifade edilirken, bu yangınlardan 19'unun Tizi Vizu eyaletinde gerisinin ise çoğunluğu doğu olmak üzere bazı orta bölgelerde çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Kamil Bilcud da yerel basına yaptığı açıklamada, eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını dile getirdi.

Daha önce yapılan açıklamada, ülkenin 14 vilayetinde çıkan orman yangınlarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.


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