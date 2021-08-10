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Böyle kindarlık görülmedi! CHP'li başkan kendi meselesi için 6 yaşındaki çocuğu mağdur etti!

Böyle kindarlık görülmedi! CHP'li başkan kendi meselesi için 6 yaşındaki çocuğu mağdur etti!

CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Muharrem İnce'nin başkanı olduğu Memleket Partisi'ne geçen eski yardımcısı Metin Bağcı'ya kinini sürdürüyor. Birlikte çalıştıkları dönem için "Aynı ekmeği paylaştık" diyen Türkyılmaz, Bağcı'nın 6 yaşındaki oğlunu belediyenin kreşine aldırmadı.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 08:52
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:10
Böyle kindarlık görülmedi! CHP'li başkan kendi meselesi için 6 yaşındaki çocuğu mağdur etti!

Mudanya'da başkan seçildiği 2014 yılında, 'Aynı ekmeği, zeytini paylaştık' dediği kendisi gibi CHP'li olan Metin Bağcı'yı Başkan Yardımcılığına getiren Hayri Türkyılmaz, kendisiyle bazı konularda anlaşmazlığa düşen ve Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen Metin Bağcı'yı Başkan Yardımcılığından almıştı. O günden bu yana Bağcı'ya kin gütmeye devam eden CHP'li Türkyılmaz, Metin Bağcı'nın 6 yaşındaki oğlunu belediyenin kreşine bile almadı.



SİLİNİP GİDECEK


Oğlunun kreşe alınmadığını öğrenen ve yaşadığı büyük şoku kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran Metin Bağcı, 'Her veli çocuklarının iyi bir eğitim almasını ister. Bu bakımdan belediyenin kreşinde de son derece iyi eğitim verildiğini biliyorum.



Ayrıca bu kurum evimize de çok yakın. Bu nedenle oğlumu kreşe kayıt ettirmek için başvuru yaptım. Ancak öğrendim ki Hayri Türkyılmaz sırf benim oğlum olduğu için isminin üzerini çizdirmiş. Çocuklarımız üzerinden yapılan bu hareket bardağı taşıran son damla oldu. Bir yönetici kin, nefret ve düşmanlıkla hareket ederse yok olmaya mahkûmdur. Türkyılmaz da 2024 yılında Mudanya siyasetinden silinip gidecek' dedi.





BAĞCI'YA DESTEK


Mudanya Belediyesi MHPMeclis üyesi ve grup sözcüsü Bülent Erden, Metin Bağcı'ya destek çıktı. Erden, yaptığı açıklamada, 'Hayri Bey, bu anlatılanlar korkunç. Eğer bir yanlışlık oldu dersen doğru yaparsın. Yanlışlık yok dersen de çok ikna edici bir açıklama yapman gerekiyor. Mudanya Belediyesinin şahsi işletmen olmadığını bilmen gerekiyor. Haddini bilmen konusunda tahammül sınırlarımızı zorlamamanı öneririz' dedi.

VIP ARACA KARŞI ÇIKMIŞTI


Başkan Hayri Türkyılmaz, bir dönem birlikte yol yürüdükleri Metin Bağcı ile ilk fikir ayrılığını VIP araç yüzünden yaşamıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2015 yılında Belediye Meclisinin bir engelli aracı ile bir kreş aracı alınması talebini parasızlık bahanesiyle reddeden Türkyılmaz, aynı günlerde kendisine bir VIP araç alınmasını gündeme getirmişti. Metin Bağcı ve bazı Meclis üyeleri ise bu duruma öfkelenerek VIP araç alımına karşı çıkmıştı. Yaşanan VIP araç krizi sonrası Türkyılmaz, Metin Bağcı'yı 'gördüğüm lüzum üzerine' diyerek Başkan Yardımcılığından almış ve partiden de ihraç etmeye çalışmıştı. İhraç talebi reddedilen Türkyılmaz bu kez Bağcı ve bazı meclis üyelerini Meclis'ten çıkarmaya çalışmıştı. Konu yargıya taşınmış ve görülen davalarda Meclis üyelikleri düşürülmeye çalışılan isimler görevlerine devam etmişti.


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