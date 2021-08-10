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Alevlerin arasından mucize kurtuluş! 1 aylık sincap yoğun bakımda...

Alevlerin arasından mucize kurtuluş! 1 aylık sincap yoğun bakımda...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangından canlı kurtulan 1 aylık sincabın yoğun bakımda yanık tedavisi sürüyor. Klinikteki ekip sincabı iyileştirmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Yanan sincabın arka ayaklarının kangren olduğu, artık doğada yaşamasının çok da mümkün olmadığı belirtiliyor.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 11:37
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 11:46
Alevlerin arasından mucize kurtuluş! 1 aylık sincap yoğun bakımda...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangınlarda alevlerden canlı kurtulan 1 aylık sincap, hayvanseverler tarafından tedavisi için kentteki özel kliniğe getirildi. Yavru sincabın üçüncü derece yanıklarının iyileştirilmesi için çaba harcanıyor.

Manavgat'ta, 10 gün süren orman yangınlarında binlerce hayvan öldü. Söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların ise tedavilerine devam ediliyor.

Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi. 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.

ARKA AYAKLARDA KANGREN


Dumandan ciğerleri etkilenen sincaba klinikte uygulanan 'yoğun bakım' tedavisinde oksijen takviyesiyle solunum sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor.

Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görüşünde sıkıntı yaşamaması için müdahale ediliyor.

Vücut ısısının yükseltilmesi için özel olarak tedavi uygulanan sincabın, özellikle arka ayaklarında yanıktan dolayı kangren oluşumu başladı.

DOĞADA YAŞAYAMAYACAK


Hayati tehlikesinden dolayı özel bakım uygulanan sincap, hayatta kalmayı başarsa da kangrenden dolayı arka ayakları olmayacağı için yeniden doğada yaşamasının imkansız olduğu belirtildi.

Sincabın tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Sefer Küçüker, dün kliniğe getirildikten sonra başlanan tedavisinde iyiye gidiş olan sincabın hayatta kalabilmesi için tedavisinin en az 1 ay süreceğini söyledi.


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