Alevlerin arasından mucize kurtuluş! 1 aylık sincap yoğun bakımda...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangından canlı kurtulan 1 aylık sincabın yoğun bakımda yanık tedavisi sürüyor. Klinikteki ekip sincabı iyileştirmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Yanan sincabın arka ayaklarının kangren olduğu, artık doğada yaşamasının çok da mümkün olmadığı belirtiliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangınlarda alevlerden canlı kurtulan 1 aylık sincap, hayvanseverler tarafından tedavisi için kentteki özel kliniğe getirildi. Yavru sincabın üçüncü derece yanıklarının iyileştirilmesi için çaba harcanıyor.
Manavgat'ta, 10 gün süren orman yangınlarında binlerce hayvan öldü. Söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların ise tedavilerine devam ediliyor.
Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi. 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.