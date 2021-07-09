PUBG Güncelleme Hatası Nedir? PUBG Güncelleme Hatası Nasıl Düzeltilir? 2021 PUBG Neden Açılmıyor?

Oyun severlerin gözde savaş oyunlarından birisi olan PUBG pek çok platformda aktif olarak oynanan oyunlardan birisidir. Sık sık güncelleme gerçekleştirerek oyuna yeni özellikler katmasıyla bilinen PUBG'de bu kez güncelleme hatası meydana geldi! Peki, PUBG güncelleme hatası nedir? PUBG güncelleme hatası nasıl düzeltilir?
PUBG Güncelleme Hatası Nedir?
2016 yılında piyasaya sürülen PUBG, her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıyor. Kendini sürekli yenileyen ve farklı özelliklerle en sık tercih edilen oyunlar arasına giren PUBG'de bu kez güncelleme hatası meydana geldi! Peki, PUBG güncelleme hatası nedir?
PUBG güncelleme hatası pek çok kişinin karşılaştığı sorunlar arasında yer almaktadır. Oyunun kendisinden kaynaklı olarak gerçekleşen PUBG güncelleme hatası oyunun teknik ekibi tarafından düzeltilecektir. Kullanıcılar her ne kadar 2021 PUBG neden açılmıyor? Sorusunu gündeme getirse de güncelleme hatası kaynaklı olan sorun teknik ekipler tarafından çözülecektir.
PUBG Ağır Silah Modu Neden Kapalı?
PUBG ağır silah modu PUBG'de meydana gelen güncelleme hatası sebebiyle kapalıdır. PUBG güncelleme hatası düzeltildiğinde PUBG ağır silah modu açılacaktır. Peki , PUBG'e nasıl girilir?
PUBG Nasıl Güncellenir ?
• Öncelikle Play Store'a girilmelidir.
• Ardından PUBG Mobile bulunmalıdır.
• PUBG uygulamasını bulduktan sonra PUBG Mobile simgesine tıklayarak oyun sayfasına gidilmelidir.
• Ardından ekranda bulunan 'Güncelle' butonuna basarak güncelleştirme işlemi sağlanmalıdır.
PUBG Mobile İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
Owner - Sahip, hükmeden
Cool - Klas, havalı, soğukkanlı
Unstoppable - Durdurulamaz
Ruling - Egemen, hakim
Desert Rain - Çöl Yağmuru
Bonez Crusher - Kemik Kıran
Midnight War - Gece Yarısı Savaşı
Adrenalin - Adrenalin, Heyecan
Fearlass - Korkusuz
Alpha - Alfa
Team Star - Takım Yıldızı
Crazy Eights - Çılgın Sekizler
Brave Heart - Cesur Yürek
Beetle King - Böcek Kral
Dark Days - Karanlık Günler
Death Warrior - Ölüm Savaşçısı
PUBG'e nasıl girilir?
Ve PUBG güncelleme hatası düzeltildi mi?
soruları ilerleyen saatlerde güncelleme sorununun çözülmesinin ardından netleşecek.