Gaz Sancısı Nedir? Gaz Sancısı Nedenleri Nelerdir? Gaz Sancısı Belirtileri

Aşırı hava yutulması sonucunda veyahut besinlerin sindirilmemesiyle ortaya çıkan gaz sancısı özellikle bebeklerde meydana gelmektedir. Vücudun oluşan bu gazı atamamasıyla birlikte oluşan gaz sancısı nedenleri nelerdir? Gaz sancısı belirtileri…





Gaz Sancısı Nedir?



Gaz Sancısı Belirtileri Nelerdir?



Gaz Sancısı Nedenleri Nelerdir?



Gaz Sancısına İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?



Gaz Sancısı Tedavisi Nasıldır?

Gaz sancısı besinlerin sindirimi sırasında bağırsakta ve midede hava oluşması ve çıkarılmaması ile meydana gelmektedir. Yutulan havanın yaptığı ağrı sonucunda ortaya çıkan gaz sancısı, besinlerin sindirimi sonucunda oluşan gazın artmasıyla da olabilmektedir. Vücudun oluşan bu gazı atamaması ise gaz sancısının süresini ve ağrının boyutunu etkilemektedir. Özellikle bebeklerde emzirme döneminde ortaya çıkan gaz sancısı pek çok ebeveynin endişelenmesine sebep olmaktadır. Peki, bebeklerde sıklıkla görülenGaz sancısı aşırı hava yutulması ve sindirilmeyen besinler sonucunda aktif olarak ortaya çıkmaktadır. Gaz sancısını ortaya çıkaran faktörlerin net bir şekilde bilinmesi sebebiyle gaz ve gaz sancısı belirtileri de pek çok kişide aynıdır. Peki, alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda•Aşırı geğirme,•Gaz çıkarma,•Karın bölgesinde ağrı ve kramp oluşumu,•Karında şişlik ve baskı hissi,•Karın bölgesinin normalde göre büyük olması,Gaz sancısı belirtileri arasında en sık görülen belirtilerdir. Gaz sancısı belirtileri görülmesi durumunda şiddetli ağrı yaşamamak adına zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Bu durumdaPek çok kişi gaz sancısının esas sebebinin beslenme kaynaklı olduğunu düşünce de günlük yaşamda yer alan pek çok faktör gaz sancısı nedenleri arasında yer alabilmektedir. Bakteriyel sıkıntı, vücutta meydana gelen hormon değişimi, sindirim hızında oluşan değişiklikler gaz sancısı nedenleri arasında yer alabilmektedir. İşte gaz sancısına sebep olan en yaygı•Hareketsiz yaşam,•Beslenme sürecinde istemsiz olarak hava yutmak,•Ayak ve karın bölgelerini üşütmek,•Aşırı alkol kullanımı,•Aşırı sigara kullanımı,•Bağırsak ve sindirim sorunları,•Uzun süre sakız çiğnemek,•Adet öncesi dönem,•Besin maddelerine karşı hassasiyet,•Son tüketim tarihi geçmiş olan gıdaların tüketimi,•Lifli gıdaların yoğun tüketimi,•Aşırı baharatlı ve yağlı besinler tüketmek,Gaz sancısı nedenleri arasında yer almaktadır. Gaz sancısı problemi ile karşı karşıya olan kişiler bu faktörlere dikkat ederek gaz sancısı problemini ortadan kaldırabilirler. Peki,•Ananas•Rezene•Biberiye•Nane•Zencefil•Salatalık•Maydanozyaşayan kişiler gaz sancısından kurtulmak için pek çok bitkisel yöntemden yararlanabilirler. İşte gaz sancısı tedavisi için alternatif yöntemler;•Zencefil tüketmek. Zencefil; mide bulantısı hazımsızlık sorunu, gaz sıkışması gibi pek çok sorunun ortadan kalmasını sağlar.•Papatya çayı içmek. Papatya çay; içerisinde bulundurdukları sayesinde gaz kramplarını engeller ve midenin yatışmasını sağlar.•Nane çayı tüketmek. Nane çayı; midede oluşan guruldamayı sonlandırır ve mide sancılarından kurtulmayı sağlar. Bunun yanı sıra içerisinde bulundurduğu mentol ile birlikte sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur.•Bal kabağı yemek. Bal kabağı; midede gaz birikmesini engeller ve sindirimin kolaylaşmasını sağlar.görülmesi durumunda evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle gaz sancısını ortadan kaldırmak mümkündür. Aşırı ağrı ve kramplara sebep olan gaz sancısında ise zaman kaybetmeden gaz sancısı tedavisi uygulanması oldukça önemlidir.