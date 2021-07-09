USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
 
Ana Sayfa
Sağlık
Gaz Sancısı Nedir? Gaz Sancısı Nedenleri Nelerdir? Gaz Sancısı Belirtileri

Gaz Sancısı Nedir? Gaz Sancısı Nedenleri Nelerdir? Gaz Sancısı Belirtileri

Gaz sancısı, besinlerin sindirimi sırasında bağırsak ve midede meydana gelen hava ile ortaya çıkmaktadır. İstemsiz olarak yutulan hava ile ortaya çıkan gaz sancısı, özellikle bebeklerde görülmektedir. Peki, pek çok ebeveynin endişelenmesine sebep olan gaz sancısı nedir? ve gaz sancısı nedenleri nelerdir?

Sağlık / 9 Temmuz 2021 Cuma 13:00
Gaz Sancısı Nedir? Gaz Sancısı Nedenleri Nelerdir? Gaz Sancısı Belirtileri

Aşırı hava yutulması sonucunda veyahut besinlerin sindirilmemesiyle ortaya çıkan gaz sancısı özellikle bebeklerde meydana gelmektedir. Vücudun oluşan bu gazı atamamasıyla birlikte oluşan gaz sancısı nedenleri nelerdir? Gaz sancısı belirtileri

Gaz Sancısı Nedir?


Gaz sancısı besinlerin sindirimi sırasında bağırsakta ve midede hava oluşması ve çıkarılmaması ile meydana gelmektedir. Yutulan havanın yaptığı ağrı sonucunda ortaya çıkan gaz sancısı, besinlerin sindirimi sonucunda oluşan gazın artmasıyla da olabilmektedir. Vücudun oluşan bu gazı atamaması ise gaz sancısının süresini ve ağrının boyutunu etkilemektedir. Özellikle bebeklerde emzirme döneminde ortaya çıkan gaz sancısı pek çok ebeveynin endişelenmesine sebep olmaktadır. Peki, bebeklerde sıklıkla görülen gaz sancısı belirtileri nelerdir?



Gaz Sancısı Belirtileri Nelerdir?


Gaz sancısı aşırı hava yutulması ve sindirilmeyen besinler sonucunda aktif olarak ortaya çıkmaktadır. Gaz sancısını ortaya çıkaran faktörlerin net bir şekilde bilinmesi sebebiyle gaz ve gaz sancısı belirtileri de pek çok kişide aynıdır. Peki, alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda Gaz sancısı belirtileri nelerdir?

•Aşırı geğirme,

•Gaz çıkarma,

•Karın bölgesinde ağrı ve kramp oluşumu,

•Karında şişlik ve baskı hissi,

•Karın bölgesinin normalde göre büyük olması,

Gaz sancısı belirtileri arasında en sık görülen belirtilerdir. Gaz sancısı belirtileri görülmesi durumunda şiddetli ağrı yaşamamak adına zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Bu durumda gaz sancısı nedenleri nelerdir?

Gaz Sancısı Nedenleri Nelerdir?


Pek çok kişi gaz sancısının esas sebebinin beslenme kaynaklı olduğunu düşünce de günlük yaşamda yer alan pek çok faktör gaz sancısı nedenleri arasında yer alabilmektedir. Bakteriyel sıkıntı, vücutta meydana gelen hormon değişimi, sindirim hızında oluşan değişiklikler gaz sancısı nedenleri arasında yer alabilmektedir. İşte gaz sancısına sebep olan en yaygın gaz sancısı nedenleri;

•Hareketsiz yaşam,

•Beslenme sürecinde istemsiz olarak hava yutmak,

•Ayak ve karın bölgelerini üşütmek,

•Aşırı alkol kullanımı,

•Aşırı sigara kullanımı,

•Bağırsak ve sindirim sorunları,

•Uzun süre sakız çiğnemek,

•Adet öncesi dönem,

•Besin maddelerine karşı hassasiyet,

•Son tüketim tarihi geçmiş olan gıdaların tüketimi,

•Lifli gıdaların yoğun tüketimi,

•Aşırı baharatlı ve yağlı besinler tüketmek,

Gaz sancısı nedenleri arasında yer almaktadır. Gaz sancısı problemi ile karşı karşıya olan kişiler bu faktörlere dikkat ederek gaz sancısı problemini ortadan kaldırabilirler. Peki, Gaz sancısı tedavisi nasıldır?

Gaz Sancısına İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?


•Ananas

•Rezene

•Biberiye

•Nane

•Zencefil

•Salatalık

•Maydanoz



Gaz Sancısı Tedavisi Nasıldır?


Gaz sancısı problemi yaşayan kişiler gaz sancısından kurtulmak için pek çok bitkisel yöntemden yararlanabilirler. İşte gaz sancısı tedavisi için alternatif yöntemler;

•Zencefil tüketmek. Zencefil; mide bulantısı hazımsızlık sorunu, gaz sıkışması gibi pek çok sorunun ortadan kalmasını sağlar.

•Papatya çayı içmek. Papatya çay; içerisinde bulundurdukları sayesinde gaz kramplarını engeller ve midenin yatışmasını sağlar.

•Nane çayı tüketmek. Nane çayı; midede oluşan guruldamayı sonlandırır ve mide sancılarından kurtulmayı sağlar. Bunun yanı sıra içerisinde bulundurduğu mentol ile birlikte sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur.

•Bal kabağı yemek. Bal kabağı; midede gaz birikmesini engeller ve sindirimin kolaylaşmasını sağlar.

Gaz sancısı belirtileri görülmesi durumunda evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle gaz sancısını ortadan kaldırmak mümkündür. Aşırı ağrı ve kramplara sebep olan gaz sancısında ise zaman kaybetmeden gaz sancısı tedavisi uygulanması oldukça önemlidir.

Gaz Sancısı Nedir?Gaz Sancısı Belirtileri Nelerdir?Gaz Sancısı Neden Olur?Gaz Sancısı Nedenleri Nelerdir?Gaz Sancısına Iyi Gelen Yiyecekler

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a