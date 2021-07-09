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FETÖ'cü hainlerin yeniden yargılanmasına devam ediliyor...

FETÖ'cü hainlerin yeniden yargılanmasına devam ediliyor...

FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi TRT ve Digitürk binalarını işgal eden 38 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 11:57
FETÖ'cü hainlerin yeniden yargılanmasına devam ediliyor...

FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi TRT'nin Ulus'taki yerleşkesini ve Digiturk binasını işgal eden eden  37'si askeri öğrenci olmak üzere 38 sanığın yeniden yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 33 sanık ile avukatları katılırken, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının da hazır bulunduğu duruşma, sanık avukatlarının savunma yapmasıyla devam ediyor.

DAVA GEÇMİŞİ


İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ocak 2018'de sanıklar hakkında verdiği karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunarak, temyiz üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gitmişti.

Daire, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş ve eski yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat hükmünü onamıştı.

Daire, eski binbaşı Akkaş'a, 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen hapis cezasını da uygun bulmuştu.

TRT binasındaki FETÖ'cülerden  askeri öğrenci olan 37 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozan Daire, bu sanıkların eyleminin 'Anayasa'yı ihlal suçuna yardımı' oluşturacağına hükmetmişti.

Daire, müebbet hapis cezası alan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a verilen cezayı da bozmuştu.

Çağmar'ın erlere yönelik, 'Sakın kimseye ateş etmeyin, çok büyük dalavere dönüyor, haberimiz yok. Bir oyun içerisindeyiz. Kimseye bir şey yapmayın, vatandaşa ateş etmeyin.' şeklinde beyanlarda bulunduğu ifade edilen bozma gerekçesinde, darbeye teşebbüs fillinin icrai hareketleri devam ederken emrindeki askerlere verdiği talimatları da dikkate alınarak, Çağmar hakkında, Türk Ceza Kanununun 36 ve 41'inci maddesindeki 'gönüllü vazgeçme' hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması gerektiği kaydedilmişti.

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