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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurşunlu Camii'nde önemli açıklamalar! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurşunlu Camii'nde önemli açıklamalar! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurşunlu Camii'nde Cuma Namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Siyaset / 9 Temmuz 2021 Cuma 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurşunlu Camii'nde önemli açıklamalar! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl sonra yeniden Diyarbakır'a gitti. Kentte coşku ile karşılanan Başkan Erdoğan ilk olarak Cuma namazını kılmak için Kurşunlu Camii'ne gitti.

Erdoğan, Cuma sonrası burada açıklamalarda bulundu;

'UĞUR BEY İLE ÖZLEM HANIM MİSAFİRİMİZ OLACAK'


Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış durumdayız. Aşılamada kademe de getiriyoruz, yaş gruplarına göre... Sinovac ve BionTech'te aşı geldi. Uğur Bey ve eşi ülkemizde misafirimiz olacak. BionTech'te daha seri bir şekilde davranabileceğiz. Diyarbakır'daki aşıya karşı isteksizliği ne yapıp edip aşacağız. Buralarda aşıyı ne kadar teşvik edersek, buralarda da Kovid olayı azalacaktır. Diyarbakır'da oranda biraz sıkıntımız var, bunu aşacağımıza inanıyorum.


BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili çalışmalar sürüyor. Sanki tatil süreci 10 ve 9 arasında dolaşıyor. Bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım.


AFGANİSTAN'DAN ABD'NİN ÇEKİLMESİ


ABD'li savunma bakanı ile Milli Savunma Bakanımız görüşmelerini yaptı. Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz. Bunların notunu aldık. Biden ile görüşmemizde konuştuk, heyetler arasında görüştük konuştuk. Afganistan'daki bu adımı atmış olacağız.

Bayram Tatili Kaç Gün OlacakAfganistan'ın Abd'den Çekilmesi

 
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