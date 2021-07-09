CHP ve İYİ Parti tiyatroda yarışıyor! İmamoğlu'nun 'gariban vatandaş' dediği kişi İmamoğlu'nu böyle yalanladı...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'ya yaptığı ziyarette esnaflarla görüşmüştü. Görüşme sırasında İrafn Yılmaz isimli esnaf hakkında 'gariban vatandaş' diyen İmamoğlu'na o esnaftan olay sözler geldi. Malatya'lı esnaf İrfan Yılmaz, İmamoğlu'nun kendisi için söylediği sözleri yalanladı.





Malatyalı vatandaş, Kanal İstanbul projesini engellemek için algı operasyonu yapan İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek deşifre etti. İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu anlatan vatandaş, İmamoğlu'na sadece 'Kanal İstanbul yapılacak mı?' diye bir soru yönelttiğini belirterek şunları söyledi:



'Kendisi bana 'hayır yapılmayacak' dedi. Neden diye sorunca 'kötü bir şey' dedi. 'Oradan bize para gelecek' dedim, 'Seni kandırmışlar' dedi. Ben para gelecek derken ülkemizin geleceğini kastetmiştim'



'30 SANİYENİN İÇİNE 30 YALAN KOYMUŞ'



'İmamoğlu katıldığı bir programda 'Bu garibana para gelecekmiş, kandırmışlar' diyerek algı yaptı ve söylemediğim cümleleri kullandı' diyen İrfan Yılmaz, 'İmamoğlu ile aramda sadece 30 saniyelik bir diyalog geçti. Sonra gitmiş 3-4 yerde benden bahsetmiş. 30 saniyenin içine 30 tane yalan koymuş' ifadelerini kullandı.



İmamoğlu'nun kendisi hakkında yaptığı yalan konuşmayı telefondan dinleten vatandaş, 'Ben garibanmışım, işimi gücümü söylemedim yalan. Kulağına da eğilmedim direk yüzüne söyledim' dedi.



'VALLAHİ HEPSİ YALAN'

İmamoğlu'nun iddiasının aksine durumunun kötü olmadığını söyleyen vatandaş, şunları kaydetti:'Allah'a şükür durumumuz kötü değil, tabii İmamoğlu'na göre çok garibanız. Ama dediği kadar da gariban değiliz. O kibirle egoyla söylemesine bakarsanız ekmeğe muhtaç bir halimiz var. Vallahi hepsi yalan.'Malatyalı vatanda ayrıca İmamoğlu'nun türlü yalanlarla algı operasyonu yaparak Türkiye'nin yararına olacak hizmetleri engellemeye çalıştığını ifade etti.