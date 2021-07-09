AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Hayvan Hakları Koruma Kanunu' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 'Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik "Hayvanlar, bitkiler ile toprak, su ve hava dünya hayatında kader arkadaşlarımızdır." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Hayvan Hakları Koruma Kanunu'a ilişkni yaptığı açıklamada, 'Varoluş bir bütündür. Hayvanlar, bitkiler ile toprak, su ve hava dünya hayatında kader arkadaşlarımızdır. Bu bütünlüğü korumak zaruridir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu düzenlemenin hazırlanması için çok büyük hassasiyet gösterdi.' ifadelerini kullandı.