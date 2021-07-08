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Mansur Yavaş'ın su sayacı skandalına vatandaştan sert tepki!

Mansur Yavaş'ın su sayacı skandalına vatandaştan sert tepki!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın su skandalı büyüyor. Su sayaçlarını pahalı almakla kalmayıp alt yapısını kurmayan Yavaş'ın gereksiz ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yavaş'ın bu skandalına vatandaştan "Aradaki fark kimin cebinde?" sorusuyla tepki verdi.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 13:26
Mansur Yavaş'ın su sayacı skandalına vatandaştan sert tepki!

Göreve geldiği günden beri tartışmalı kararlarıyla ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tepkileriyle sürekli gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, Kütahya Belediye'sinin 209 TL'ye aldığı sayaca 380,4 TL verdi. 

Kamuoyunda geniş yankı bulan sayaç skandalına ilişkin yeni vahim bilgilere de ulaşıldı. Edindiğimiz yeni bilgilere göre, iki belediyenin su sayaçları arasındaki tek fark, Ankara'nın sayacının, Lora denilen ve uzaktan okumaya yarayan teknolojik haberleşme sistem içermesi. Ancak Ankara Büyükşehir'in, Lora sistemini kullanmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvuru bile yapmadığı ortaya çıktı.



ASKİ'nin su sayaçlarını, eski sistemle okumaya devam ettiği anlaşıldı.

ADRESE TESLİM İHALE


Halbuki Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ, ihale şartnamesine, su sayaçlarının 'Lora' sistemi bulunması maddesini koymuştu. İhaledeki bu şartın, sadece, rakip firmaların ihalelere girmesini engellemek amacıyla maddeler arasına konulduğu ifade ediliyor.

Mansur Yavaş'ın, Lora sistemli 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme yaparak, kamunun parasını havaya attığı belirlendi.

Skandal olayı yorumlayan bir uzman, 'Büyükşehir gelişmiş bir telefon cihazı satın almış ama ona hat bile almamış' değerlendirmesi yaptı.

MANSUR YAVAŞ SUSKUN, VATANDAŞ SORUYOR: ARADAKİ FARK KİMİN CEBİNDE


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Kütahya'nın 209 liraya aldığı sayaca neden 170 lira fazladan ödeme yaptın' sorularına da, şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı.



AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer, 'Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL Şimdi sayaçlar arasındaki farkı hangi insani belediyecilik anlayışınızla açıklayacağız. Sayın Mansur Yavaş' diye sordu.



Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve '1 su sayacına 170 lira fazla ödeme... 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme... Hiç sağa sola kıvırmadan cevap verilmesi lazım' dedi. Konuyla ilgili sosyal medyada da gündem oldu. Bazı vatandaşların konuyla ilgili mesajları şöyle:



Zekeriya Say: 25 milyonluk 'Ne verecen abi?' rüşvet skandalından sonra, şimdi de ön ödemeli sayaç kazığı... Ne cevap verecen acaba Mansur Yavaş abi…



Seda Arslan: Kütahya Belediyesi'nin 209 TL'ye aldığı su sayacını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 380 TL'ye almış. Aradaki fark kimin cebinde?

Mansur YavaşMansur Yavaş Su Sayacı

 
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