Karadeniz’de nereler gezilmeli? Karadeniz turunda nerelere gidilir? İşte Karadeniz’de gezilecek yerler!

Karadeniz'de gezilecek yerler, Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla çok fazla araştırılan konulardan biri oldu. Seyahat yasaklarının kalkmasının ardından bayram tatilini fırsat bilenler hemen yurt içinde plan yapmaya başladı. Karadeniz bölgesi çok fazla talep görürken Karadeniz'de gezilecek yerler de merak konusu oldu. Karadeniz'de gezilecek yerler, özellikle yaz ve bahar aylarında vatandaşları yeniden doğmuş gibi hissettirecektir. Tertemiz havası ve yemyeşil doğasıyla herkesi kendine hayran bırakan Karadeniz'de gezilecek çok fazla bölge var. Karadeniz'de gezilecek yerler kısa bir tatil için yeterli olmasa da her bölgede az konaklayarak tüm Karadeniz'in keyfini çıkarmakta mümkün olacaktır. Karadeniz'in keşfetmeye açık tepeleri ve müptelası olacağınız bir doğası var. Peki Karadeniz'de gezilecek yerler nereler? Karadeniz turunda nerelere gidilmeli? Karadeniz'de gezilecek en iyi yerler hangileri? Sizler için Karadeniz'de mutlaka gezmeniz gereken yerleri yazdık.



KARADENİZDE GEZİLECEK YERLER



Fındık ve badem gibi kuruyemişlerin yanı sıra peynirler gibi yöresel lezzetleriyle Giresun mutlaka gezilmesi gereken bir şehir. Müzesi, kalesi ve tarihi bölgeleri de bulunan Giresun'da Pangal Şelalesi, Giresun Adası ve Botanik Bahçesi gibi mekanlara mutlaka gitmelisiniz.Trabzon Karadeniz bölgesinde en fazla doğayla karşılaşabileceğiniz yerlerden biri. Yeşilliği ve temiz havayı özleyenlerin mutlaka görmesi gerekiyor. Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü, Bedesten Çarşısı ve Trabzon Kalesi'ni ziyaret edip Uzungöl'de Yamaç Paraşütü yapabilirsiniz.Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin'de yer alan Kaçkar Dağları, Hatila Vadisi Milli Parkı ve Maral Şelalesi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Parhali Manastırı ya da İşhani Manastırı size Artvin'de zaman yolculuğu yaptıracaktır.Rizenin en meşhur yeri olan Ayder Yaylası'nı görmeden Karadeniz turu düşünülemez. Sonsuz bir yeşilliğin ve temiz havanın bulunduğu Ayder Yaylası'nı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ayder Yaylası'nın yanı sıra Pokut Yaylası da tertemiz yayla havasını içine çekerek hem bedeni hem de ruhunu arındırmayı mümkün kılıyor. Rize Kalesi, Rize Müzesi, Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi, Gölcük Gölü, Isırlık Tabiat Parkı ve Çayeli, Karadeniz'de sizi gördüğünüze asla pişman etmeyecek yerler arasında bulunuyor.Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olan Samsun, Karadeniz'in en gelişmiş ve modern şehirlerinden biri. Gazi Müzesi, Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Onur Anıtı ve Samsun Kent Müzesi'ni gezerek tarihe dair çok güzel izler bulabilirsiniz.Huzurun şehri olarak bilinen Ordu; Yason Burnu, Perşembe Yaylası, Çarşamba Yaylası ve Ulugöl Tabiat Parkı gibi doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakıyor. Özellikle fotoğraf çekilmeyi sevenlerin kesinlikle görmesi gereken şehirlerden biri.Aşçılarıyla meşhur olan Bolu, Karadeniz turunda mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Abant Gölü'yle bilinen Bolu'nun doğa harikası birçok mekanı var. Göl manzarası eşliğinde tatil yapmak isteyenler de mutlaka Bolu'ya gitmeli.Akgöl, Tatlıca Şelaleleri, İnaltı Mağarası ve Hamsilos Koyu gibi doğal güzelliklere sahip olan Sinop pek bilinmese de aslında turistik bir mekan. Doğasıyla kendine hayran bırakan bu şehirde tarihimizi hatırlatacak pekçok müze de bulunuyor.Bartın tarihi eserleriyle ünlü olan bir diğer şehrimiz. Yol Anırı ve Amasra Kalesi gibi güzellikleriyle oldukça turistik bir bölge. Bartın'ın doğal güzellikleri ile ilgilenenler Balamba Tabiat Parkı, Güzelcehisar Lav Sütunları ve Ulukaya Şelalesi ile Kanyonu gibi yerlere de mutlaka uğramalı.