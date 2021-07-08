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Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu! İşte kamu işçileri için yapılan zam teklifinin ayrıntıları…

Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu! İşte kamu işçileri için yapılan zam teklifinin ayrıntıları…

Kamu işçilerine zam teklifinde ayrıntılar belli oldu. Peki kamu işçileri için ne kadar zam teklifi yapıldı? İşte kamu işçileri için yapılan zam teklifinin ayrıntıları…

Ekonomi / 8 Temmuz 2021 Perşembe 15:28
Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu! İşte kamu işçileri için yapılan zam teklifinin ayrıntıları…

Kamu işçilerine zam teklifinde ayrıntılar belli oldu. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam için görüşmeler başlamıştı. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Kamu işçileri için yapılan zam miktarı belli oldu mu? Sizler için kamu işçileri için yapılan zam teklifinin ayrıntılarını yazdık.

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU


Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, şuan ki brüt ücretten bin lira fazlası talep edildi. Şu anda 3 bin 750 olan brüt ücretin, 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talep edildi.

HÜKÜMET ZAM TEKLİFİNİ AÇIKLADI


Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hükümetin 700 bin kamu işçisi için yapacağı zam teklifi ortaya çıktı.




İŞTE KAMU İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN ZAM TEKLİFİ


Brüt ücreti 3577 TL ile 3750 TL arasında olan kamu işçileri için 100TL, brüt ücreti 3750 TL ile 4 bin TL arasında olanlara ise 60 TL seyyanen zam teklifi sunuldu. Türk-İş ve Hak-İş'e sunulan teklif için henüz görüşme yapılmadı.

700 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR


Taşerondan kamu kadrosuna geçen işçilerle birlikte bu yıl kamu işçilerinin sayısı 700 bine yükselmişti. İşçi sayısının artmasıyla birlikte bu yıl 700 binden fazla işçinin sosyal ve mali hakları sonuçlardan etkilenecek.

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