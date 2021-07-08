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İYİ Parti'den skandal mobbing! Karı-koca çifti öyle bir yere sürgün ettiler ki...

İYİ Parti'den skandal mobbing! Karı-koca çifti öyle bir yere sürgün ettiler ki...

Aydın'da 2019 seçimlerinde yönetime gelen İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın çalışanlarına mobbing uyguladığı ortaya çıktı. Göreve gelir gelmez belediyenin insan kaynakları müdürü Esen Ekiz'i tuvaleti bile olmayan temizlik şantiyesine gönderen Kaya şimdi de eşi Emre Ekiz'i 5 Temmuz'dan itibaren İncirliova İlçe Mezarlığı'nda görevlendirildi.

Siyaset / 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:26
İYİ Parti'den skandal mobbing! Karı-koca çifti öyle bir yere sürgün ettiler ki...

Aydın'da 2019 seçimlerinde yönetime gelen İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın çalışanlarına mobbing uyguladığı ortaya çıktı. Başkanlık koltuğuna oturan Aytekin Kaya Cemil Karataş isimli temizlik işçisinden, Ekiz'İn masasındaki çekmeceye koyması için zehirli yılan yakalamasını istedi. Ancak o gün Ekiz işe gitmeyince planlarını gerçekleştiremediler bunun üzerine ölüm tuzağını öğrenen Ekiz,  Kaya'dan şikayetçi oldu.


İK MÜDÜRÜNÜ TUVALETSİZ BİR ŞANTİYEYE SÜRDÜ, AKŞAMA KADAR BİR SANDALYEDE BEKLİYOR

Kaya hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma açıldı, 2 ay uzaklaştırma kararı verildi. Kaya, bunun üzerine Ekiz'i kadın tuvaleti olmayan temizlik şantiyesine sürgüne gönderdi. Bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunan Ekiz, 4.5 aydır temizlik şantiyesinde bilgisayarı bulunmadığı için sabahtan akşama kadar sandalyede oturuyor.

Karataş da aynı yerde görevlendirilince Ekiz 'Can güvenliğim yok' diyerek savcılığa başvurmuş ve 4 aylık koruma kararı aldırmıştı. Cemil Karataş'ın işe gitmeden yaklaşık 4 aydır maaş aldığı öne sürüldü.

EŞİNİ MEZARLIĞA SÜRDÜ: MUSALLA TAŞININ YANINDA OTURUYOR


Eşi Esen Ekiz gibi İncirliova Belediyesi'nde çalışan Emre Ekiz de karısı ile aynı kaderi paylaştı. Emre Ekiz, 5 Temmuz'dan itibaren İncirliova İlçe Mezarlığı'nda görevlendirildi. Ekiz'e tebliğ edilen belgede, 'İncirliova Belediyesi Mezarlıklar bölgesindeki işyerimizde görevlendirildiniz. Çalışma, koşul ve şartlarınız müdürlüğünüzce sağlanacaktır. Gereğini rica ederim' denildi.

Ancak şu ana kadar gerekli koşullar sağlanmadı. Karısı gibi bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunan Emre Ekiz, bilgisayar bulunmayan mezarlıkta önceki gün göreve başladı. Ekiz mezarlıkta bir odası bulunmadığı için musalla taşının yanındaki bankta oturarak mesaisini tamamlıyor.

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