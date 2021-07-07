CHP'den bir garip 'seçim' öneri!

Ak Parti ve MHP'nin siyasi partilere ilişkin çalışmaları devam ederken CHP de kendi çalışmasını başlattı.



Başkan Erdoğan'ın kesinleştirdiği 2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ederken CHP'den tartışmalara neden olan bir öneri geldi.





SANDIĞA GİDİLMEDEN DE OY KULLANILSIN



ONLINE OY





CHP seçimlerde oy kullanmanın artık internet üzerinden yapılması gerektiğini belirterek önerisini şu şekilde açıkladı.'Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yüksek yargı organı olarak yeniden yapılandırılması çerçevesinde, seçim yasası, seçim hukukunun belirli bir dönemde sayısal çoğunluğu elde etmiş siyasal partinin manipülasyonlarına olanak tanımayan bir biçimde düzenlenmelidir.Bu çerçevede, güvenilir, saydam ve denetime açık bir alt yapı oluşturularak, sandığa giderek oy kullanma yönteminin yanı sıra internet yoluyla da oy verme olanağı sağlanmalıdır.'