CHP'den bir garip 'seçim' öneri!

2023 seçimlerine doğru siyasi partiler seçim için hazırlara devam ediyor. CHP'den seçimle ilgili yine tartışmalara neden olan bir öneri geldi. Erken seçim çığırtkanlığı yapan ana muhalefet şimdi de oy kullanma işleminin internet üzerinden de yapılması gerektiğini savundu.
Ak Parti ve MHP'nin siyasi partilere ilişkin çalışmaları devam ederken CHP de kendi çalışmasını başlattı.
Başkan Erdoğan'ın kesinleştirdiği 2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ederken CHP'den tartışmalara neden olan bir öneri geldi.