'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı!

Çiftlik Bank adı altında yüzlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun Espiye'de dere yatağına kaçak villa inşa ettirdiği ve buraya onlarca güvenlik kamera yerleştirdiği ortaya çıktı.







Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Brezilya'da yakalanan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın 5 yıl önce Giresun'da dere yatağına villa yaptırdığı belirlendi. Aydın'ın, memleketi Giresun Espiye'deki villasının 5 yıl önce yapıldığı tespit edildi. Güvenlik kameraları ile donatılan evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.









BABASININ ADINA KAYITLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



TOSUNCUK MEHMET AYDIN KİMDİR?