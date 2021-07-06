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'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Giresun Espiye'de dere yatağına kaçak villa inşa ettirdiği ve bu alanı güvenlik kameralarıyla donattığı belirlendi.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 11:17
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı!

Çiftlik Bank adı altında yüzlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun Espiye'de dere yatağına kaçak villa inşa ettirdiği ve buraya onlarca güvenlik kamera yerleştirdiği ortaya çıktı.



Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Brezilya'da yakalanan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın 5 yıl önce Giresun'da dere yatağına villa yaptırdığı belirlendi. Aydın'ın, memleketi Giresun Espiye'deki villasının 5 yıl önce yapıldığı tespit edildi. Güvenlik kameraları ile donatılan evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.



BABASININ ADINA KAYITLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Babası Murat Aydın adına kayıtlı olan villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.


TOSUNCUK MEHMET AYDIN KİMDİR?

Üç yıldır “firari” olan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank kurucusu “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu. 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

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