Kemal Kılıçdaroğlu'dan Deniz Baykal açıklaması! Zülfü Livaneli'ye ateş püskürdü...

Zülfü Livaneli eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik "Baykal solcu muydu! Hiçbir alakası yok. Tipik bir Sünni, sağcı" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu da Livaneli'nin o sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu isim vermeden eleştirdiği Livaneli'ye, "Ortada başka olaylar varken bunu başka noktaya çekmek Türkiye'ye ihanettir." dedi.