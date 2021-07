Bakanlıktan flaş hamle! Her eve ayrı verilecek!

Sürecin hızlı ilerlemesi adına vatandaş ile bakanlık arasında bir sözleşme yapılmayacak, süreç resen gerçekleşecek. Tapuların hazineye devrinin yapıldığı belirtilen açıklamada, 'Mülkiyet hakkı devletin garantisi altındadır, vatandaşın hak kaybı olmayacak. Tüm işlemler hak sahiplerinin devir öncesi tapuları üzerinden gerçekleştirilecektir' denildi. Sosyal donatı alanında kalanlar da hak kaybına uğramayacak.



AYDA 1.500 TL KİRA YARDIMI



Evlerini tahliye eden vatandaş 48 ayı geçmemek şartıyla yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul'da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı 1.150 lira iken bu Fikirtepe için 1.500 lira olarak gerçekleşecek. İkamet eden vatandaşlar bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katı kadar (3 bin lira) defaten kira yardımı alabilecek. Hak sahiplerinin kira yardımını peşinen alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak.



2023'TE EVLER TESLİM EDİLECEK



Bölgede kimi hak sahiplerinin küçük kimilerinin ise büyük metrekareleri var. Bu durumda söz gelimi vatandaşa düşen hak 55 metrekare ama en küçük ev 60 metrekare ise vatandaş aradaki 5 metrekare değer için borçlandırılacak. Değer SPK lisanslı kuruluşlarca belirlenecek. Eğer vatandaşa 150 metrekare ev düşüyor ama 140 metrekare alıyorsa bu defa o alacaklı duruma gelecek.



Dileyen hak sahipleri bir araya gelerek de tek ev alabilecek. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2023 yılında teslimlere başlanırken, hak sahiplerinin evlerinin SPK lisanslı kuruluşların tespiti ile dağıtılacak. Bölgedeki riskli yapıların tahliyesinin en geç 1.10.2021 tarihine kadar gerçekleşeceği, gerçekleştirmeyenlerin altyapı hizmetlerinin kesileceği belirtilirken, tahliyenin hemen sonrasında inşaata başlanacağı ifade edildi.



HER EV İÇİN AYRI KİRA



İkamet etmeyenler kira yardımını aylık alacak. Kira için başvurular bölgede bulunan irtibat ofisleri aracılığı ile yapılırken her bir ev için ayrı ayrı kira desteği alınacak. 5 evi olan 5 kira yardımı alacak. Hisseli bir hak sahipliği varsa vatandaş hissesi oranında kira yardımı alacak. Bakanlık müdahalesi öncesi evi yıkılan ve dönüşüm sınırları içinde hak sahibi olan vatandaş da kira yardımı alabilecek.