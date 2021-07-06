Bakan Koca duyurdu! Delta Plus varyantı 3 ilde görüldü! İşte il il koronavirüs vaka sayıları...

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:



İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun.









DELTA VARYANTI NEDİR? DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edilen ve ülkedeki vaka sayılarının kontrolden çıkmasına sebep olan Covid-19'un Delta varyantı, dünyanın bazı yerlerinde görülen vaka artışlarının da arkasındaki neden olarak gösteriliyor.Uzmanlar, Delta varyantının diğer koronavirüs mutasyonlarına göre daha hızlı yayıldığı ve belirgin semptomlarının soğuk algınlığı belirtilerine daha çok benzediği görüşünde.Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.