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Aşk 101 Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Aşk 101 Yeni Sezon Ne Zaman? Aşk 101 Yeni Sezon Oyuncuları ve İsimleri

Aşk 101 Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Aşk 101 Yeni Sezon Ne Zaman? Aşk 101 Yeni Sezon Oyuncuları ve İsimleri

Netflix’in sevilen gençlik dizisi AŞK 101’den haber geldi! Bir yılı aşkın süredir hayranlarının heyecanla beklediği AŞK 101 2. Sezon yayın tarihi açıklandı! Uzun süredir sık sık gündeme gelen AŞK 101 yeni sezon ne zaman? sorularına Netflix Türkiye resmi hesabından açıklama yapıldı. Peki, Aşk 101 yeni sezon ne zaman? Aşk 101 Yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Aşk 101 yeni sezon fragmanı

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 13:34
Aşk 101 Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Aşk 101 Yeni Sezon Ne Zaman? Aşk 101 Yeni Sezon Oyuncuları ve İsimleri

En sevilen Türk gençlik dizileri arasında yerini alan Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı! Netflix Türkiye'ye yöneltilen AŞK 101 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Sorularına daha fazla kayıtsız kalamayan Netflix'ten resmi açıklama geldi. Aşk 101 yeni sezon oyuncuları ve isimleri nelerdir? İşte AŞK 101 2. Sezon tarihi


Aşk 101 Yeni Sezonda Neler Olacak?


2019 Yılının sevilen gençlik dizilerinden olan AŞK 101 2. Sezonuyla da Neflix'e damgasını vuracak! AŞK 101 yeni sezon tarihi açıklanmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi uzun zaman sonra da etkinliğinden hiçbir şey kaybetmedi! AŞK 101 yeni sezonda neler olacak sorularının odağı diziye çevrilirken dizinin hayranları sosyal medya yorumlarına devam ediyor. Peki, AŞK 101 yeni sezonda neler olacak?

Sinan, Işık, Kerem, Eda ve Osman'ın bir grup olarak geçirdikleri lise yıllarının ardından yaşadıkları uzun ayrılık dönemi bu sezonun en önemli konuları arasında yer alacak. Uzun süren ayrılık döneminin ardından tekrar toparlanmaya çalışan grubun hikayesini anlatacak olan AŞK 101 2. Sezon da ilk sezonu gibi seyirciyi ekranlara kilitleyecek.


Aşk 101 Yeni Sezon Ne Zaman?


Aşk 101 Yeni Sezon Ne Zaman?


Bir yılı aşkın süre önce yayınlanan ve pek çok kişi tarafından sevilen AŞK 101'in yeni sezon tarihi belli oldu! Netflix'in sevilen dizileri arasında yer alan ve gençlik dizisi olarak gündeme gelen AŞK 101 yeni sezon ne zaman? sorularına Netflix'ten yanıt geldi! Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman? Netflix'in sevilen dizisi Aşk 101'in yeni sezonu için yapılan açıklamalar doğrultusunda 30 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

Aşk 101 Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?


Netflix Türkiye'nin sevilen gençlik dizileri arasında yer alan Aşk 101 oyuncuları ve isimleri açıklandı! Ay Yapım'dan Kerem Çatay'în yapımcılığını üstlendiği senarist koltuğunda ise Meriç Acemi'nin oturduğu Aşk 101 dizisi oldukça geniş bir oyuncu kadrosuna sahip! İşte Yeni sezon Aşk 101 oyuncuları ve isimleri nelerdir sorusunun cevabı!

Aşk 101 oyuncuları ve isimleri;

•Kubilay Aka – Kerem

•Alina Boz – Eda

•İpek Filiz Yazıcı – Işık

•Selahattin Paşalı – Osman

•Mert Yazıcıoğlu – Sinan

•Pınar Deniz – Burcu

•Kaan Urgancıoğlu – Kemal

•Merve Akkaya

•Sekvan Serinkaya – Refik Hoca

•Feri Güler

•Fahri Öztezcan

•Ali İl – Tuncay

•Müfit Kayacan – Necdet

•Bade İşçil – Işık'ın büyük hali

•Tuba Ünsal – Eda'nın büyük hali

•Selen Domaç – Aynur

•Tarhan Karagöz

•İdil Arkut

AŞK 101 oyuncuları arasında yer almaktadır.

Aşk 101 Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?

AŞK 101 yeni sezon fragmanının ise önümüzdeki günlerde Netflix Türkiye resmi hesabı üzerinden yayınlanacağı düşünülüyor.

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