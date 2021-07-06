Aşırı terleme neden olur? Aşırı terleme nasıl tedavi edilir?

Aşırı terleme sorunu, havaların ısınmasıyla çoğu kişide karşılaşılan bir durumdur. Aşırı terleme önlenebilir bir sorun olsa da çoğu kişi bu konuda bilgi sahibi değildir. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir sorun olan aşırı terleme tedavi yöntemleriyle ortadan kalkabilir. Hem kişiyi hem de çevresindekileri rahatsız eden aşırı terleme nedenleri bir uzmana başvurularak öğrenilebilir. Kişisel bakım ve hijyenik yöntemlerle azaltılabilen aşırı terleme, çoğu zaman uzman tedavisiyle önlenir. Peki Aşırı terleme nedenleri nelerdir? Aşırı terleme nasıl tedavi edilir? Sizler için aşırı terleme sorununa dair tüm bilgileri yazdık.





AŞIRI TERLEME NEDİR?



AŞIRI TERLEME NEDEN OLUR?



AŞIRI TERLEME BELİRTİLERİ NELERDİR?



AŞIRI TERLEME TANISI NASIL KONUR?



AŞIRI TERLEME NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Terleme vücudun ısı kontrolü sağlamak için meydana gelen bir olaydır. Aşırı terleme ise çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız gerçekleşen, çok fazla miktarda terleme durumudur. Aşırı terleme sorunu olan kişilerin terlemek için hareket etmelerine gerek yoktur. Oturdukları yerde dahi vücutları terleyebilir. Aşırı terleme sorunu genelde eller ve kafa derisinde görülür. Ancak tüm vücuda da yayılabilir. Aşırı terleme sorunu birçok nedenden kaynaklanabilir.Aşırı terleme sorunu hormonal, nörolojik, enfeksiyonel sebeplerle ya da kalp damar hastalıkları nedeniyle olabilir. Solunum sistemi hastalıkları ve ilaçlar nedeniyle de aşırı terleme sorunu ortaya çıkabilir. Bölgesel aşırı terlemenin nedeni tam olarak bilinmese de sinir sisteminin uygunsuz çalışması aşırı terlemeye neden olabilir.-Haftada en az bir kez terleme atağı-Ailede daha önce görülmesi-25 yaşından önce ortaya çıkmış olması-Uykuda terleme olması-Hayat kalitesini bozması-Terlemenin simetrik olmasıAşırı terleme tanısı koyarken hastaların yaşadığı durum hakkında detaylı bilgi edinilir. Belli bir nedene bağlı olmayan bölgesel terlemede ek testlere gerek duyulmaz. Ancak genel terleme durumlarında detaylı kan testi, nörolojik muayene ve kiloya bakılır.Aşırı terleme tüm vücutta görülüyorsa nedeni araştırılır. Yapılan araştırma sonucunda nedeni bulunur ve tedavisi buna göre yapılır. Bölgesel terlemede ise cerrahi ve cerrahi olmayan müdahaleler vardır. Cerrahi olmayan tedavide kişiye bazı ilaçlar verilir ve bu sayede terleme azaltılır. Botox ve iyontoforez diğer tedavi yöntemleridir.İyontoforez genelde el terlemesi için kullanılır. Hastalar ellerinde içinde musluk suyu ve elektrotlar bulunan bir kabın içine koyar. Başlangıçta tedavi 2-3 günde bir yapılır. Verilen elektriğin derecesi yavaş yavaş arttırılır.Botox tedavisi el, ayak ve koltuk altı tedavisinde kullanılır. Botox uygulamasından önce yapılacak bölgenin saptanması için nişasta iyot testi yapılır. Tedaviden 4 gün sonra terleme azalmaya başlar. Etki süresi 4 ay ile 1 yıl arasında değişir.Koltuk altında geçmeyen terleme durumunda ise sinirlere yönelik cerrahi bir müdahale yapılır. Koltuk altındaki bezler cerrahi müdahale ile çıkarılabilir. Günümüzde cerrahi yöntemler endoskopik olarak da yapılır. Terlemenin azaltılması istenen bölgelerdeki ter bezlerini yok eden cihazlar üretilmiştir. Bu cihazlarda başarılı sonuçlar elde edilir ancak ödem, kızarıklık ve his kaybı yaşanabilir.