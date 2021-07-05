Telefon dinleme nasıl anlaşılır? Bu belirtilere dikkat!

Son yıllarda sıkça karşılaşılan ve halk arasında belli başlı sebeplerden dolayı telefonların dinlendiği düşünülüyor. Peki telefon dinleme nasıl anlaşılır? Telefon dinleme programları, mesajlara ulaşılması için geliştirilen uygulamalar derken bu durum giderek ciddi bir hal aldı. Cihaz ya da programlarla gerçekleştirilen telefon dinleme suçu, telefonunuzun şarjının hızlı bitmesi gibi uyarılarla fark edilebilir. Konuyla ilgili olarak Bilişim Danışmanı Atıf Ünaldı, telefonun dinlendiğini nasıl anlarız sorusuna merak edenler için yanıt verdi. İşte tüm detaylar...
Telefonunuzun dinlendiğinden şüpheleniyorsanız bunu çevrenizle paylaştığınızda bir takım 'mit'ler ile karşılaşabilirsiniz. Mesela 'numaranızın başına 2 koyarak aradığınızda' telefonu biri açıyorsa dinlendiğinizin göstergesi olduğunu duyabilirsiniz. Ancak bu tarz iddialar doğru değildir. Peki telefonun dinlendiğini anlamak mümkün müdür?
Telefonun dinlendiğinin anlaşılmasının bir kaç yolu vardır. Bunlardan en yaygın olanları böcek gibi uzaktan kullanılabilen dinleme cihazları ve yazılım aracılığıyla olur.