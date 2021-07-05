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Tatil cenneti Bodrum'da su krizi! CHP'li belediye sorunu görmezden geliyor...

Tatil cenneti Bodrum'da su krizi! CHP'li belediye sorunu görmezden geliyor...

CHP'li belediyelerin işbilmezliği halkı perişan etmeye devam ediyor. Yazın gelmesiyle nüfus patlaması yaşayan Bodrum'da su krizi patlak verdi. Vatandaşlar durumu belediyeye haber verdi ancak 5 gündür sıkıntı ile ilgilenen olmadı.

Siyaset / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:24
Tatil cenneti Bodrum'da su krizi! CHP'li belediye sorunu görmezden geliyor...

Yazın gelmesiyle birlikte, tatilciler Ege ve Akdeniz'e akın etti. En gözde rotalar Bodrum, Marmaris ve Çeşme'ydi.

Normalleşmeyle birlikte Bodrum'un nüfusu bir milyonu geçti! Bunun üzerine fiyatlar da yükseldi!

Ünlü tatil beldesinde bir kase cacık 105, lahmacun 110, ayran 75, döner ise 360 TL'ydi... Ancak bu fiyatlara rağmen verilen hizmet, hep eksideydi! Pandemiyle birlikte nüfusu 3'e katlanan Bodrum'da bu yıl su krizi gündeme geldi.

Gümüşlük, Turgutreis, Bitez gibi mahallelere haftalardır su verilmedi. Önceki gün de vatandaşlar, bir sokaktaki su borusunun patladığını fark etti. Hemen belediyeye haber verdi.

Ancak 5 gündür tek bir personel bile durumla ilgilenmedi. CHP'li beled,yenin sorumsuzluğu yüzünden suy 5 gündür boşuna akıyor. Öte yandan suyun boş yere akması, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tepkiler üzerine onarılan borunun 1 saat sonra yeniden patladığı tespit edildi!

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