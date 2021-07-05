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iPhone 13'ün adı 13 sayısı uğursuz sayıldığı için değiştirilecek mi?

iPhone 13'ün adı 13 sayısı uğursuz sayıldığı için değiştirilecek mi?

iPhone 13'ün isminin iPhone 12s olabileceğine dair bir takım söylentiler uzun zamandır söyleniyor. Bu dedikodunun arkasında ise 13 sayısının bazı ülkelerde uğursuz sayılması gösteriliyor. Konuyla ilgili olarak Bloomberg'ten Mark Gurman haftalık e-posta bülteninde Apple ve iPhone'un ismi hakkında ilginç bilgiler paylaştı. İşte detaylar...

Teknoloji / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:50
iPhone 13'ün adı 13 sayısı uğursuz sayıldığı için değiştirilecek mi?


Apple'a yakınlığıyla bilinen Gurman, yeni iPhone serisiyle ilgili belki de en büyük bilinmeyen kısma yani ismine değindi. Gurman'a göre iPhone isimlerinde kullanılan numaralar büyüdü ve 'S' takısı kullanmak ise kulağa garip geliyor, çizgiyi düşürüyor. Başka bir kaynak ise yeni iPhone'ların iPhone 13 adıyla çıkacağını ve herhangi bir değişiklik olmayacağını ileri sürdü.


9 SAYISI ÇİN'DE UĞURSUZ SAYILIYOR

Bununla birlikte 13 sayısı Çin'de uğurlu sayılıyor, ancak başka ülkelerde ise uğursuz bir sayı olarak kabul ediliyor. Ancak Çin'de 9 sayısı da uğursuz olarak görülüyor. Gurman bu noktada 'Apple'dan neden iPhone 9 göremedik?' sorusunu sorarak ilginç bir noktaya daha parmak basmış durumda. Fakat iPhone 9 isminin kullanılmamasının, 9 sayısının Çin'de uğursuz kabul edilmesiyle ilgisi yok.

Aslında isimlendirmede iPhone 8'den iPhone X'e geçişin nedeni, OLED ekranın kullanılması, Touch ID yerine Face ID'nin gelmesi, değişen tasarım ve en önemlisi iPhone'un 10. yıl dönümünün olmasından dolayıydı. Apple bu şekilde iPhone'un yıl dönümünü kutladı ve tanıttı.


APPLE İŞE ALMA POLİTİKASINI DEĞİŞTİRDİ


Gurman bununla birlikte pandemi yüzüne tedarik zincirinde oluşan parça sıkıntısı nedeniyle Apple Watch aksesuarlarının bazılarının gecikebileceğini belirtti.

Gurman, Apple'ın işe alma politikasında da değişiklik yaptığını ve artık en iyi çalışanları işe almak için Silikon Vadisi'nin cazibesine güvenmediğine dikkat çekti. Gurman, en iyi çalışanları ve mühendisleri kadrosuna dahil etmek için bu insanların yaşadığı yere gitmeyi planlıyor. Gurman'a göre şirketin amacı merkezden ulaşmak.

IPHONE 13 ÖZELLİKLERİ

Edinilen bilgilere göre iPhone 13 ailesinde, 4 GB ile 6 GB kapasiteli RAM'ler ile karşılaşacağız. Kaynaklar, iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 4 GB, iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'in ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağını söylüyorlar. Depolama alanı seçeneklerine baktığımızda ise iPhone 13 mini ile iPhone 13'te 64 GB, 128 GB ya da 256 GB seçeneklerin olacağı, iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'te ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ya da 1 TB'lik versiyonların yer alacağını görüyoruz.

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