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Böyle kardeş olmaz olsun! Koca avcısı kadına ateş püskürdüler...

Böyle kardeş olmaz olsun! Koca avcısı kadına ateş püskürdüler...

Adana’da yeğeni ile ablasının kocalarını ellerinden aldığı öne sürülen Gülsüm Köksal’a ablası ile kızı ateş püskürdü: Bu kardeş de anne yarısı da değil, koca avcısıymış. Yazıklar olsun

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:19
Böyle kardeş olmaz olsun! Koca avcısı kadına ateş püskürdüler...

Adana'da yaşayan Gülsüm Köksal (30), iddiaya göre; 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı Sevgi Kendircioğlu'nun (24)eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen Kendircioğlu, eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına döndü.

Bu durumu fırsata çeviren Gülsüm Köksal, Bandırma'ya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı. Gerçeği öğrenince şok geçiren Sevgi Kendircioğlu, kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan Gülsüm Köksal, sıkılınca ayrıldı.

Ancak bu kez de hedefinde ablası Emine Güder'in eşi vardı. Gülsüm Köksal, ablası Emine Güder'in ikinci eşi olan Tuncay Güder ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden Emine Güder, eşini evden kovdu.

BU NASIL KARDEŞ, NASIL ANNE YARISI

Koca avcısı kardeşinin önce yeğeninin sonra da kendisinin eşini elinden aldığını söyleyen Emine Güder, 'İlk önce kızımın kocasına kaçtı, şimdi de benim kocamı elimden aldı. Bu nasıl bir kardeş? İnsan düşmanına bile böyle bir şey yapmaz. Böyle kardeş olmaz olsun. Eşimle otel odalarında buluşup, içki içerek birlikte oluyorlar.

Eşim de beni arayıp, 'seni çok seviyorum' diyor. Sen baldızınla birlikte oluyorsun sonra da beni sevdiğini söylüyorsun. İkisini de süründüreceğim. Yazıklar olsun. başından iki evlilik geçti. İki kızı var. Bakamadığı için devlet yurduna verdi. Ayrıca evlilik vaadiyle de insanları dolandırıyor.

Bu kadına çocuklarını kesinlikle geri vermesinler' dedi. Teyzesi yüzünden eşinden boşanan Sevgi Kendircioğlu da, 'Bir teyze yeğeninin kocasına nasıl göz koyar? Hiç mi utanma yok. En güvendiğim insan kocamı benden çaldı.

Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. Bir de teyzeye anne yarısı derler. Bu nasıl anne yarısı, nasıl teyze?' diyerek tepkisini dile getirdi. Suçlamaları kabul etmeyen Gülsüm Köksal ise 'Bana iftira atıyorlar. Adımı karalamak istiyorlar' diyerek kendini savundu.

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