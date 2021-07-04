Memur, emekli, vatandaş herkesin gözü zam haberinde! Emekli ve memur maaşı zam oranı ne kadar olacak?

5 Temmuz günü 10'da Haziran enflasyonu açıklanacak. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. Milyonlarca emekli ve memur bu rakama kilitlenmiş durumda. Peki oran kaç olacak. İşte o hesap...



Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam günü gelip çattı. Yarın saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış olacak.



Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek.



6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek.



Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.



FARK KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa

memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu.



Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.



Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.



Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 459 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 643 liraya çıkacak.



Beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş ek ödeme dahil 7 bin 735 liraya çıkacak. Buna göre emeklilerin gelirinde 551 liraya varan artış görülecek.



PAZARTESİ NE OLACAK?



13 milyon emeklinin maaşı artacak

3,5 milyon memura yeni maaş gelecek



Kıdem tazminatı tavanı yükselecek

Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak



Yaşlılık aylığı artacak

Evde bakım maaşı yenilenecek

Engelli maaşı artırılacak



KİM, NE ALACAK?



EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:



En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.



MEMURA EN AZ 4.299 TL:



Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.



DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.



YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.



ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.



EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.