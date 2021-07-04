Dünya bu kareyi konuşuyor! ABD Başkanı Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

ABD Başkanı Joe Biden, görevinden 9 Temmuz'da ayrılacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i Beyaz Saray'da ağırladı. Geçen hafta gerçekleşen görüşme basına kapalı olurken, Biden İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'ı da kısa zamanda ağırlamak istediğini aktardı.



BİDEN, İSRAİLLİ SİYASETÇİNİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ



İkili arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıkarken, görüşmeden ilginç bir fotoğraf servis edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rivlin'in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Ravitz'in önünde diz çöktüğü anlar dünyada gündem maddesi oldu.



12 ÇOCUK ANNESİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HEMEN YERE EĞİLDİ



Fotoğrafın yayılmasından sonra ise herkes, Biden'ın neden diz çöktüğü merak etti. Rivlin'in, Biden'a Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden'ın, Ravitz'in önünde diz çöktüğü belirtildi.







"HAFTANIN FOTOĞRAFI"



Fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda kişi söz konusu kare için "haftanın fotoğrafı" yorumunu yaptı.

