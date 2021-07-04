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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında, bayram tatilinin süresi, Kovid-19 aşı programı ve turizm sektörüne ilişkin gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Güncel / 4 Temmuz 2021 Pazar 17:47
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ VE TURİZM SEZONU ELE ALINACAK

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

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