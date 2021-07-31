Hangi İllerde Yangın Çıktı? Yangın Çıkan İllerde Son Durum

Her geçen saat artan yangın haberlerinin ardından Türkiye ormanlarına sahip çıkmak için çabalıyor. Manavgat’ta dört gündür söndürülemeyen yangın büyük hasarlara sebep olduktan sonra pek çok şehirde meydana gelen yangın haberleri ciğerleri yaktı. Peki, hangi illerde yangın çıktı? Yangın çıkan illerde son durum nedir?





Hangi İllerde Yangın Çıktı?



Yangın Çıkan İlerde Son Durum Nedir?



Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan gerçekleştirdiği orman yangını bilgilendirmesine göre, devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Bakan Pakdemirli, meydana gelen 98 orman yangınının kontrol altına alındığını belirtirken diğer yangınların da kontrol altın alınması için büyük bir çaba sar edildiğimi açıkladı. Halk, bu açıklama sonrasında çeşitli endişeler duyarak hangi illerde yangın çıktı? Sorusunu gündeme getirdi. Peki,28 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de 100’e yakın yangın meydana geldi. Hain saldırılar sonrasında çıkan yangınlar büyük hasarlara sebep oldu. Pandemirli’nin açıkladığı veriler doğrultusunda kontrol altına alanın ve alınamayan pek çok yangının olduğu görüldü. İşte• Adana• Osmaniye• Antalya• Mersin• Muğla• İzmir• Kayseri• K. Maraş• Edirne• Kütahya• Balıkesir• Kilis• Kocaeli• Kastamonu• İstanbul• Hatay• Bursa• Diyarbakır• Karaman• Manisa• Bingöl• Kırklareli• Bilecik• Şanlıurfa• Aydın• Bitlis• Çanakkale• Alanya• Çorum• IspartaYangın çıkan illerin bazılarında yangın söndürme çalışmaları olumlu ilerlese de Antalya başta olmak üzere birkaç ilde yangının ciddiyeti devam ediyor.Türkiye’de yangın çıkan iller için yardımlar ve yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.