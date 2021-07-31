USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
Hangi İllerde Yangın Çıktı? Yangın Çıkan İllerde Son Durum

Hangi İllerde Yangın Çıktı? Yangın Çıkan İllerde Son Durum

Ardı arkası kesilmeyen orman yangınları dört gündür Türkiye’nin ciğerini yakıyor. Ekiplerin ve vatandaşların müdahaleleri ile söndürülmeye çalışılan orman yangınlarının biri bitmeden diğerinin başlaması sebebiyle yangın söndürme çalışmaları zorlaştı. Pek çok kişinin mücadelesi ile sürdürülmeye çalışılan yangın söndürme faaliyetleri devam ederken halk hangi illerde yangın çıktı? Sorusunun cevabını arıyor. İşte yangın çıkan iller ve yangın çıkan illerde son durum…

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:10
Hangi İllerde Yangın Çıktı? Yangın Çıkan İllerde Son Durum

Her geçen saat artan yangın haberlerinin ardından Türkiye ormanlarına sahip çıkmak için çabalıyor. Manavgat’ta dört gündür söndürülemeyen yangın büyük hasarlara sebep olduktan sonra pek çok şehirde meydana gelen yangın haberleri ciğerleri yaktı. Peki, hangi illerde yangın çıktı? Yangın çıkan illerde son durum nedir?

Hangi İllerde Yangın Çıktı?


Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan gerçekleştirdiği orman yangını bilgilendirmesine göre, devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Bakan Pakdemirli, meydana gelen 98 orman yangınının kontrol altına alındığını belirtirken diğer yangınların da kontrol altın alınması için büyük bir çaba sar edildiğimi açıkladı. Halk, bu açıklama sonrasında çeşitli endişeler duyarak hangi illerde yangın çıktı? Sorusunu gündeme getirdi. Peki, hangi illerde yangın çıktı?

28 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de 100’e yakın yangın meydana geldi. Hain saldırılar sonrasında çıkan yangınlar büyük hasarlara sebep oldu. Pandemirli’nin açıkladığı veriler doğrultusunda kontrol altına alanın ve alınamayan pek çok yangının olduğu görüldü. İşte yangın çıkan iller;

• Adana

• Osmaniye

• Antalya

• Mersin

• Muğla

• İzmir

• Kayseri

• K. Maraş

• Edirne

• Kütahya

• Balıkesir

• Kilis

• Kocaeli

• Kastamonu

• İstanbul

• Hatay

• Bursa

• Diyarbakır

• Karaman

• Manisa

• Bingöl

• Kırklareli

• Bilecik

• Şanlıurfa

• Aydın

• Bitlis

• Çanakkale

• Alanya

• Çorum

• Isparta

hangi illerde yangın çıktı

Yangın Çıkan İlerde Son Durum Nedir?


Yangın çıkan illerin bazılarında yangın söndürme çalışmaları olumlu ilerlese de Antalya başta olmak üzere birkaç ilde yangının ciddiyeti devam ediyor.

Türkiye’de yangın çıkan iller için yardımlar ve yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Hangi Illerde Yangın ÇıktıYangın Çıkan IllerYangın Çıkan Illerde Son Durum NedirYangın Çıkan Illerde Son Durum


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı