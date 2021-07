30 Temmuz 2021 Cuma namazına saatler kalan Cuma hutbesini soran Müslümanların sayısı giderek artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Temmuz 2021 Cuma namazı hutbesi paylaşımını gerçekleştirdi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma hutbesi konusu hayatın içerisinden alınacak. İslam alemi için çok önemli olan Cuma hutbesi konusu nedir? 30 Temmuz 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? İşte bugünün Cuma hutbesi konusu…





30 Temmuz 2021 Cuma Hutbesinin Konusu Nedir?



30 Temmuz 2021 Cuma Namazı Hutbesi Konusu Nedir?



Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazına saatler kala bu haftanın Cuma hutbesi konusunu sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı! Her hafta farklı bir konunun ele alındığı Cuma hutbesinde bu hafta afetlere karşı sorumluluklardan bahsedileceği açıklandı.İşte pek çok Müslümanın merak ettiği 30 Temmuzsorusunun cevabı! Son günlerde art arda meydana gelen orman yangınları sonrasında bu hafta Cuma namazı hutbesinin konusu afetler olarak belirlendi. İşteAziz Müminler!Son günlerde yaşadığımız afetler hepimizi derinden üzdü. Bir yandan sellerin açtığı yaralarısarmaya çalışıyoruz. Diğer yandan ciğerlerimizi dağlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz.Böylesi zor günlerde şunu bir kez daha hatırlamalıyız ki sel, heyelan, yangın, deprem, kuraklık ve salgın hastalık gibi afetler karşısında can ve mal kaybımızı en aza indirmek ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür. Zira tabiat olayları, sünnetullah yani ilahi düzen ve kanunlar gereği, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir mümin, sorumluluğunu ihmal edip göz göre göre afetlere kapı aralayamaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak adımlar atamaz. Nitekim afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı insanoğlunun kendi hata ve ihmalleri sebebiyledir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.”Kıymetli Müslümanlar!Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: “Kendi kendinizi tehlikeye atmayın.”2 O halde sel, heyelan ve deprem riski bulunan bölgelerde tabiatın dengelerine, bölgenin gerçeklerine uygun, doğru ve sağlam adımlar atalım. Yangınlara sebebiyet verecek ihmalden ve sorumsuz davranışlardan uzak duralım.Ormanlarımızı bilerek yakan, vatanımıza göz diken, milletimizin canına kast edenlere gelince dünyada ve ahirette Allah'ın, meleklerin, insanların ve diri diri yanan bütün canlıların laneti onların üzerinedir. Onlar her iki âlemde de yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.sorusunu soran Müslümanlara resmi açıklama gerçekleştirildi.