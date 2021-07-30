Adana Demirspor’dan Şok Transfer Haberi Adana Demirspor’dan Bomba Transfere Açıklama

Yaz transfer sezonuna girilmesiyle birlikte takımlardan bir bir transfer haberleri geliyor. Adana Demirspor’un son transfer haberleri arasında ismi geçen David Luiz’in büyük yankı uyandırması üzerine taraftar sevinmeye başladı. Adana Demirspor’un yeni transferi olduğu iddia edilen David Luiz kimdir? David Luiz kaç yaşında? İşte David Luiz’in oynadığı takımlar…
Adanademirspor haberleri ile gündeme gelen David Luiz, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Adana Demirspor'un art arda güçlü transferler gerçekleştirmesi üzerine bu transferin de mümkün olacağını düşünen taraftar Davidc Luiz kimdir? sorusunun cevabını arıyor. İşte David Luiz'in hayatı…
Adana Demirspor transfer haberinin gündeme gelmesi ile Adana Demirspor taraftarı tarafından oldukça merak edilen David Luiz'in kim olduğu araştırılıyor. Binlerce taraftar tarafından merak edilen David Luiz, 22 Nisan 1987 yılında Brezilya'nın Diadema şehrinde dünyaya gelmiştir. Brezilyalı milli futbolcu, Arsenal'de forma giymektedir ve aynı zamanda tüm maçlara stoper olarak katılmaktadır.