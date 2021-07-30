Adana Demirspor’dan Şok Transfer Haberi Adana Demirspor’dan Bomba Transfere Açıklama



Adanademirspor haberleri ile gündeme gelen David Luiz, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Adana Demirspor'un art arda güçlü transferler gerçekleştirmesi üzerine bu transferin de mümkün olacağını düşünen taraftar Davidc Luiz kimdir? sorusunun cevabını arıyor. İşte David Luiz'in hayatı…



Adana Demirspor transfer haberinin gündeme gelmesi ile Adana Demirspor taraftarı tarafından oldukça merak edilen David Luiz'in kim olduğu araştırılıyor. Binlerce taraftar tarafından merak edilen David Luiz, 22 Nisan 1987 yılında Brezilya'nın Diadema şehrinde dünyaya gelmiştir. Brezilyalı milli futbolcu, Arsenal'de forma giymektedir ve aynı zamanda tüm maçlara stoper olarak katılmaktadır.





David Luiz Kaç Yaşında?



David Luiz Nereli?



David Luiz Hangi Takımlarda Oynamıştır?



22 Nisan 1987 yılında dünyaya gelen David Luiz, Diadema'da doğmuştur. Stoper ve sağ-sol bek mevkilerinde aktif olarak rol alan başarılı futbolcu David Luiz 34 yaşındadır. Peki, Adana Demirspor transfer iddiası ile gündeme gelenUzun süredir merak edilen ve birbirinden farklı takımlarda yer alması ile adından söz ettiren David Luiz, 22 Nisan 1987 yılında Diadema'da doğmuştur. Brezilyalı ünlü futbolcu kariyeri süresince aktif başarısı ile pek çok takımda yer almıştır.İşte başarılı stoperVitoriaCampeonato Baiano: 2005BenficaPrimeira Liga: 2009-2010Taça da Liga: 2009, 2010, 2011ChelseaPrimeire Liga: 2016-2017UEFA Şampiyonlar Ligi: 2011-2012UEFA Avrupa Ligi: 2012-2013Paris Saint-GermainLigue 1: 2014-15, 2015-2016Coupe de France: 2014-15Bireysel2010 - Primeira Liga'da yılın futbolcusuile gündeme gelen David Luiz kimdir? sorusu verilen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmıştır.