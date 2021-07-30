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Adana Demirspor’dan Şok Transfer Haberi Adana Demirspor’dan Bomba Transfere Açıklama

Adana Demirspor’dan Şok Transfer Haberi Adana Demirspor’dan Bomba Transfere Açıklama

Yaz transfer sezonuna girilmesiyle birlikte takımlardan bir bir transfer haberleri geliyor. Adana Demirspor’un son transfer haberleri arasında ismi geçen David Luiz’in büyük yankı uyandırması üzerine taraftar sevinmeye başladı. Adana Demirspor’un yeni transferi olduğu iddia edilen David Luiz kimdir? David Luiz kaç yaşında? İşte David Luiz’in oynadığı takımlar…

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 14:53
Adana Demirspor’dan Şok Transfer Haberi Adana Demirspor’dan Bomba Transfere Açıklama


Adanademirspor haberleri ile gündeme gelen David Luiz, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Adana Demirspor'un art arda güçlü transferler gerçekleştirmesi üzerine bu transferin de mümkün olacağını düşünen taraftar Davidc Luiz kimdir? sorusunun cevabını arıyor. İşte David Luiz'in hayatı

Adana Demirspor transfer haberinin gündeme gelmesi ile Adana Demirspor taraftarı tarafından oldukça merak edilen David Luiz'in kim olduğu araştırılıyor. Binlerce taraftar tarafından merak edilen David Luiz, 22 Nisan 1987 yılında Brezilya'nın Diadema şehrinde dünyaya gelmiştir. Brezilyalı milli futbolcu, Arsenal'de forma giymektedir ve aynı zamanda tüm maçlara stoper olarak katılmaktadır.

David Luiz Kaç Yaşında?


22 Nisan 1987 yılında dünyaya gelen David Luiz, Diadema'da doğmuştur. Stoper ve sağ-sol bek mevkilerinde aktif olarak rol alan başarılı futbolcu David Luiz 34 yaşındadır. Peki, Adana Demirspor transfer iddiası ile gündeme gelen David Luiz nereli?

David Luiz Kimdir?

David Luiz Nereli?


Uzun süredir merak edilen ve birbirinden farklı takımlarda yer alması ile adından söz ettiren David Luiz, 22 Nisan 1987 yılında Diadema'da doğmuştur. Brezilyalı ünlü futbolcu kariyeri süresince aktif başarısı ile pek çok takımda yer almıştır.

David Luiz Hangi Takımlarda Oynamıştır?


İşte başarılı stoper David Luiz'in oynadığı takımlar;

Vitoria

Campeonato Baiano: 2005

Benfica

Primeira Liga: 2009-2010

Taça da Liga: 2009, 2010, 2011

Chelsea

Primeire Liga: 2016-2017

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2011-2012

UEFA Avrupa Ligi: 2012-2013

Paris Saint-Germain

Ligue 1: 2014-15, 2015-2016

Coupe de France: 2014-15

Bireysel

2010 - Primeira Liga'da yılın futbolcusu

Adana Demirspor transfer haberi ile gündeme gelen David Luiz kimdir? sorusu verilen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmıştır.

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