Türkiye’den Libya açıklaması: Her türlü yardıma hazırız

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Libya’nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde büyük çaplı bir yangının meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangının öğrenilmesinin ardından temas edilen Libya makamlarına bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Ülkemiz dost ve kardeş ülke Libya’nın her bakımdan yanında olmaya devam edecektir. Libya Milli Birlik Hükümetine ve Halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.