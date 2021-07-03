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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırması ardından milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Brezilya’da teslim olmasının ardından dün özel ekip Brezilya'ya gitmişti. Son dakika haberine göre Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi.

Güncel / 3 Temmuz 2021 Cumartesi 22:12
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

Çiftlik Bank vurgunuyla binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan ve Brezilya'da Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.
 
İnterpol Daire Başkanlığı tarafından Brezilya'ya gönderilen üç kişilik özel ekip tarafından Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağıyla yaklaşık 13 saatlik yolculuğun ardından saat 22.14 sıralarında Sao Paulo' dan İstanbul Havalimanı'na getirilen Aydın, uçaktan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak pasaport işlemleri yapıldı.
 
Daha sonra İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen Aydın, sağlık kontrolü için Havalimanı Adli Tabipliğine çıkarıldı.
 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında hakkında devam eden soruşturma dosyaları nedeniyle, Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde sevk edilerek ifadesi alınacak Aydın'ın hakkında dört günlük gözaltı talebi nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor
 
 

Mehmet AydınBrezilya

 
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