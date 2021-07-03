CHP'lilerin mahkemeye verdiği 15 Temmuz şehidinin babasından tokat gibi sözler! 'Gururu bana, utancı onlara yeter'

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde 5. yıl dönümüne girilirken, şehit ailelerinin acıları ise ilk günkü tazeliğini koruyor. Darbe girişimi sırasında Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, 2 yıl önce 18 Mart Şehitleri Anma Gününde HDP ile örtülü ittifak yapan CHP'li yöneticilere tepki gösterdi.



30 Mart yerel seçimleri öncesi yaşanan olayda şehit babasını CHP Kayseri İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz hakaret ve darp iddiasıyla mahkemeye verdi. Davanın ilk celsesine ise CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer bir otobüs partili ve 10 avukatla gelerek şehit babasına karşı gövde gösterisi yaptı.



"BU GURUR BANA O UTANÇ ONLARA YETER"



Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit, "hakaret" suçundan 2 bin 180 lira adli para cezası ödemeye mahkum edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümünün yaklaştığı günlerde onuşan Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "Ben mahkemede hakime de söyledim. Eğer ki bu davadan dolayı bana bir ceza verirseniz, bu cezayı bir ömür boyu şeref madalyası olarak taşıyacağımı belirttim.



Yazacağınız gerekçeli kararı da evimin altına yapmış olduğum müzedeki şehit kızımın fotoğrafının yanına çerçeveletip asacağım dedim. Bu canıma da mal olsa onlarla mücadeleye devam edeceğim. Vatanımı bölüp, 40 bin evladımızı şehit edenlerle gizli ittifak yapacaksın, sonra çıkıp şehitler gününde şehitliğe gelip boy göstereceksin. Ben bir şehit babası olarak bunu gururuma yediremeyip tepkimi gösterdim. Benim 1. namusum vatan. 2. namusum al bayrağım. 3. namusum ise Türkiye Cumhuriyeti devleti. Gerisi vallahi teferruat. Biz bu vatanın sırtında yaşıyorsak birinci namusumuz bu vatan toprakları olmak zorunda.



Bu vatan toprakları olmasa bir mezarımız bile olmaz. Bunun bilincinde olduğumuz için ben onlara namussuz dedim ve demeye de devam edeceğim. Bu sözüm yüzünden bana 2 bin 180 lira para cezası verildi. Gerekçeli karar çıktı ve ben bu gerekçeli kararı o günde dediğim gibi şehit kızımın fotoğrafının yanına çerçeveletip asacağım. Çünkü bu karar benim için gurur CHP için bir utanç tablosudur. Bu gurur bana o utanç onlara yeter" diye konuştu.



"CHP HANGİ ŞEHİDİN CENAZESİNE BİR OTOBÜS DOLUSU GİTTİ?"



Bu dava sürecinde ilk duruşmada CHP'liler seçim otobüsüyle geldiler. Milletvekili, 10 avukat, il başkanı, ilçe başkanları ve partilileri toplayıp gelmişler. Daha sonra ben SABAH'a verdiğim demeçte, "Bu gövde gösterisini şerefinizi haysiyetiniz varsa gidin PKK'ya karşı yapın dedim. Buna istinaden CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, basın açıklaması yapıp bana şımarıklık yaptığımı söylüyor.





Kendilerinin şehit aileleri ve gazilerle hiç bir sorunlarının olmadığını söylüyor. İlk defa doğru söylüyor. CHP'liler bugüne kadar hangi şehit cenazesine ya da ailesine bir otobüs dolusu gittiler. Benim cenazeme gelmediler. Taziyeme gelmediler, bir telefon dahi açma gereksinimi duymadılar. Gitmedikleri yerde tabi ki sorunları olmaz" dedi.



"ATATÜRK KABRİNDEN KALKSA KILIÇDAROĞLU'NU DENİZE DÖKER"



Baba Yiğit şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Merkezi duruşmamıza 3 avukat gönderdi. Bu avukatlar duruşmada benim CHP kurumsal kimliğinden özür dilemem durumunda şikayetlerini geri çekeceklerini söylediler. Bırakın özür dilemek, bizim çocuklarımızı şehit eden alçak teröristlerden kurşun yemeyi şeref sayarım ama onlardan yine de özür dilemem dedim.



Benim için o teröristlerle onlara yandaşlık yapının hiç bir farkı yok. Selahattin Demirtaş, bebek katili Apo'nun heykelini dikeceğiz diyor, Kılıçdaroğlu da meclisin kürsüsünden Demirtaş saygın ve teröre mesafeli bir siyasetçi diyor. Sanki 40 bin vatan evladını o PKK katletmemiş gibi. Bunlar Atatürkçü falan değil. Bunlar Atatürk'ü hiç mi hiç sevmiyorlar. Ama kendilerine maske edinmişler arkasında her türlü melaneti yapıyorlar. Atatürk kabrinden kalksa vallahi o Kılıçdaroğlu'nu aynı Yunanlıları nasıl denize döktüyse o şekilde İzmir'de denize döker."





TANKLARIN ARASINDAN KONTROLLÜ GEÇTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğunu söylediğini belirten Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "O Atatürk Havalimanından kimin kontrollü geçtiğini biz çok iyi biliyoruz. O tankların arasından kontrollü bir şekilde geçip Bakırköy Belediye Başkanının evinde ayak ayak üstüne atıp, kahvesini yudumlayıp, ellerini ovuşturarak televizyondan darbeyi izleyen Kılıçdaroğlu değil miydi? Bunlar bizim zekamızla alay ediyor. Bunlara artık ilkokul talebesi bile inanmıyor" diye konuştu.