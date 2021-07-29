Meryem Boz Kimdir? Meryem Boz Kaç Yaşında? Meryem Boz Evli mi?

Filenin Sultanları arasında yer alan Meryem Boz pek çok kişi tarafından merak edildi. A Milli Kadın Voleybol Takımında üstün başarısı ile dikkat çeken Meryem Boz'un ABD maçında gerçekleştirdiği performans pek çok kişinin beğenisini üzerine topladı. Peki, Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında? Meryem Boz nereli?





Meryem Boz Kimdir?



Meryem Boz Kaç Yaşında?



Meryem Boz Evli midir?



Meryem Boz'un Kulüp Başarıları



2020 Tokyo Olimpiyatıları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Meryem Boz, 1988 yılında dünyaya gelmiştir. Çeşitli takımlarda yer alarak küçük yaşta voleybol kariyerine başlayan Meryem Boz; Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan gibi pek çok takımda aktif olarak yer alan Meryem Boz günümüzde A Milli Takım forması giymeye hak kazanmıştır. Her kategoride ay yıldızlı formayı oldukça başarılı bir şekilde temsil eden Meryem Boz, A Milli Bayan Voleybol Takımı ile birlikte 2015 yılında gümüş, 2010 yılında ise bronz madalya elde etmiştir. Peki,3 Şubat 1988 yılında doğan Meryem Boz, 33 yaşındadır. Aslen Eskişehirli anne ve babanın çocuğu olan Meryem Boz Eskişehirlidir. Peki,Filenin Sultanları'ndan Meryem Boz, Ufuk Çalık ile evlidir.2010 yılında CEV Avrupa Ligi üçüncülüğü,2015 yılında CEV Avrupa Ligi ikinciliği,2017 yılında Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü,2019 yılında Avrupa Şampiyonası ikinciliği,2020 yılında CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'ni kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız kadrosunda yer almıştır.2020 yılında Cev Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmiştir.2010-2011 yılında sezonunda Polonya Ligi'nde Atom Trefl Sopot ile lig ikincilik,2012 yılında FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe ile üçüncülük,2012-2013 yılında CEV Kupası'nda Fenerbahçe ile ikincilik,2014-2015 sezonu CEV Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediye ile şampiyonluk gerçekleştirmiştir.2014-2015 yılında CEV Challenge Kupası turnuvasının en skorer ve en değerli oyuncusu,2017-2018 Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ni toplamda 495 sayı ve set başına 5 sayı ortalamasıyla en skorer beşinci oyuncusu,2019-2020 Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ni 348 sayı ve set başına 4.9 sayı ortalamasıyla en skorer üçüncü oyuncusu olmuştur.ve daha fazlası Meryem Boz'un biyografisi doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.