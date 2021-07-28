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Siyaset
AK Parti ile MHP seçim barajı konusunda anlaşma sağladı

AK Parti ile MHP seçim barajı konusunda anlaşma sağladı

AK Parti ile MHP'nin; seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesi ve seçimlere girebilmek için Meclis'te grup kurma şartının kaldırılması için anlaştığı öğrenildi.

Siyaset / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:10
AK Parti ile MHP seçim barajı konusunda anlaşma sağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmelerinin ardından kurulan Cumhur İttifakı, Türkiye'nin gelecek vizyonunda büyük rol oynamaya devam ediyor.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 5



AK Parti ile MHP heyetleri arasında devam eden seçim yasası görüşmeleriden uzlaşı çıktı.

Görüşmelerde; seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesinde mutabakat sağlandı.

KİRALIK VEKİL OYUNLARINA SON


Anlaşma sağlanan ikinci konu ise, seçime girebilmek için Meclis'te grup kurma şartının kaldırılacak olması.

Bilindiği üzere; siyaseti şekillendirmek için milletin iradesini yok sayarak kiralık vekiller gönderip, partilerin seçime girmesi sağlanıyordu.

CHP'den İyi Parti'ye gönderilen kiralık vekillerin, yeni kurulan partilere de gönderilebileceği konuşuluyordu.

İTTİFAK BARAJI


AK Parti ile MHP heyetleri arasında görüşmeler devam ediyor.

Masada olan bir başka konu ise ittifak barajı.

Bu konuda anlaşma sağlanırsa, ittifak içerisinde olan partilere ayrı bir baraj gelebilir.


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