AK Parti ile MHP seçim barajı konusunda anlaşma sağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmelerinin ardından kurulan Cumhur İttifakı, Türkiye'nin gelecek vizyonunda büyük rol oynamaya devam ediyor.





SEÇİM BARAJI YÜZDE 5

KİRALIK VEKİL OYUNLARINA SON

İTTİFAK BARAJI



AK Parti ile MHP heyetleri arasında devam eden seçim yasası görüşmeleriden uzlaşı çıktı.Görüşmelerde; seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesinde mutabakat sağlandı.Anlaşma sağlanan ikinci konu ise, seçime girebilmek için Meclis'te grup kurma şartının kaldırılacak olması.Bilindiği üzere; siyaseti şekillendirmek için milletin iradesini yok sayarak kiralık vekiller gönderip, partilerin seçime girmesi sağlanıyordu.CHP'den İyi Parti'ye gönderilen kiralık vekillerin, yeni kurulan partilere de gönderilebileceği konuşuluyordu.AK Parti ile MHP heyetleri arasında görüşmeler devam ediyor.Masada olan bir başka konu ise ittifak barajı.Bu konuda anlaşma sağlanırsa, ittifak içerisinde olan partilere ayrı bir baraj gelebilir.