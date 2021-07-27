Zehra Güneş Kimdir? Zehra Güneş Kaç Yaşında? Zehra Güneş Nereli?

A Milli Kadın Voleybol Takımında yer alan Zehra Güneş, başarısı ile adından söz ettiren kadın voleybolcularımız arasında yer almaktadır. Son dönemde sosyal medyada ve milli maçlarda aktif olarak yer alan Zehra Güneş hakkında pek çok şey merak ediliyor. Hayran kitlesi her geçen gün ardan Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş kaç yaşında?





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Vakıfbank forması ile kariyerine başlayan Zehra Güneş, alt yaş grubunda ve as takımda şampiyonluklara imza atmıştır. Kısa süre içerisinde başarısı ile adından söz ettiren ve kadın gururlarımız arasında giren Zehra Güneş, yıldızı parlayan oyuncular arasında yer alıyor. 2 metreye yakın boyu ve file önünde gösterdiği performans ile rol model haline gelen kadın sporcu hakkında pek çok bilgi merak ediliyor. Peki,A Milli Kadın Voleybol takımında orta saha oyuncusu olarak görev alan Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 22 yaşındaki başarılı voleybolcu Zehra Güneş, İstanbul'un Kartal ilçesinde doğmuştur. Hakkında pek çok bilgi araştırılan12 yaşında voleybol kariyerine başlayan milli voleybolcu Zehra Güneş, ilk kez Vakıfbank forması ile sahalara çıkmıştır. 2 sene üst üste olmak üzere yıldız takımda ve gençlerde Türkiye şampiyonluğuna imza atan Zehra Güneş, İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Sorularına maruz kalan Zehra Güneş, İstanbul- Kartallı olduğunu belirtmektedir.Yıldız milli takımı ile dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, genç mili takım formasıyla ise Avrupa üçüncülüğüne imza atan Zehra Güneş U23 takımıyla ise Dünya şampiyonluğu gerçekleştiren kadrolarda aktif olarak yer aldı. İşte Milli Takım oyuncumuz* 2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu* 2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu* 2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü* 2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu2011-2014 - Vakıfbank2014-2015 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi2015-2016 - Vakıfbank2016-2017 - Beşiktaş2017-2021 – Vakıfbank1.97'dir.Zehra Güneş kilosu ve biyografisi hakkında verdiği bilgiler doğrultusunda düzenlenmiştir.