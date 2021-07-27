Türkiye İtalya Voleybol Maçını Kim Kazandı? Türkiye İtalya Voleybol Maçı Sonucu 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye İtalya Voleybol Maçı Hangi Kanalda? Türkiye İtalya Voleybol Maçı Canlı İzle

2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanla devam ediyor. B grubunda mücadelesini gerçekleştiren A Milli Kadın Voleybol takımı ilk maçta son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 yenerek galibiyet kazandı. İlk galibiyetini Çin’e karşı alan A Milli Kadın Voleybol takımı ikinci maçında İtalya milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye İtalya maçı için geri sayım başladı! 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ilk maçını Çin'e karşı gerçekleştiren ve 3-0 galibiyetle geçen yılın olimpiyat şampiyonunu geriye atan Türkiye, bu maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım Kadın Voleybol oyuncularının kazandığı efsanevi maç sonrasında gözler Türkiye İtalya voleybol maçına çevrildi. Peki, Türkiye İtalya Voleybol Maçı Saat Kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye İtalya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?