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CHP, Suriyelilere suyu 10 katı fiyatla satmaya kararlı

CHP, Suriyelilere suyu 10 katı fiyatla satmaya kararlı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilerin kullanacağı suya 10 kat zam yapma kararından vazgeçmedi.

Siyaset / 27 Temmuz 2021 Salı 09:47
CHP, Suriyelilere suyu 10 katı fiyatla satmaya kararlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilere yönelik başlattığı "geri gönderme" politikasının ardından CHP'li belediyeler, mültecilere yönelik adeta savaşın fitilini ateşledi.

İlk adım, CHP'li Bolu Belediyesi'nden geldi.

"10 KAT ZAM YAPACAĞIZ"


Bolu'daki Suriyelilerin ülkeyi terk etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten CHP'li Tanju Özcan, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız." dedi.

Bu açıklamalar büyük tartışmalara neden oldu.

GERİ ADIM ATMADI


Ancak Tanju Özcan, geri adım atmak yerine gelen tepkilere sert cevaplar vermeyi tercih etti.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere yönelik yaptığı konuşmayı Twitter hesabından paylaştı ve kararında emin olduğunu gösterdi.


SURİYELİLERE EKMEK YOK


Tanju Özcan, göreve geldiğinde ilk olarak Suriyelilere yapılan ekmek yardımını kesmişti.

HDP-CHP TARTIŞMASI


Bu açıklamalar, Millet İttifakı içerisinde de çatlağa neden oldu.

HDP'li Serpil Kemalbay, "Su, bırakın insanı, her canlı için haktır. Bir yerel yönetici nasıl böyle konuşabilir? Utanç verici." diye tepki gösterdi. Tanju Özcan da "Ağababalarına sor, beni iyi tanırlar…" şeklinde yanıt verdi.

Özcan, Türkiye'den kaçan Can Dündar ile de tartıştı.

Can Dündar'ın "Sayın Başkan, dilerim hiçbir zaman, savaşta yanan bir ülkeden canınızı, ailenizi kurtarıp başka bir ülkede 'misafir' olmak ve böyle düşmanca dışlanmak durumunda kalmazsınız." ifadelerine "Akıl alacağım son insan, memleket sevdalıları Silivri zindanlarında yargılanırken, yurt dışına kaçan Can Dündar’dır. Biz her şeyin bedelini ödemeye hazırız…Kaçmadan, memleketimizde…" şeklinde yanıt verdi.


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