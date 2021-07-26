USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
'Bağımsızız' diyen fonu götürmüş!

'Bağımsızız' diyen fonu götürmüş!

İsveç'in de Türkiye'de yayın yapan internet sitelerini fonladığı ortaya çıktı. Gazeteci Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'un 2017'de İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı öğrenildi. Medyascope, Amerika ve Norveç'ten de fonlanmıştı. Aynı uluslararası ajansın, Bianet adlı internet sitesini 2019-2020 arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, 2021'de de Bianet'e 877 bin 706 dolar ödemeyi planladığı ortaya çıktı.

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:30
'Bağımsızız' diyen fonu götürmüş!

İsveç'in Türkiye'de yayın yapan internet sitelerini fonladığı ortaya çıktı. Ruşen Çakır'ın Medyascope, Hasan Cemal'in P24 ve Bianet'in İsveç tarafından fonlandığı ifade edildi.

İSVEÇ'TEN 59 BİN DOLAR

Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı internet sitesinin Amerika ve Norveç'in ardından İsveç'ten de fonlandığı bildirildi.

Medyascope adlı internet sitesinin 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı öğrenildi. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edildi. Medyascope'nin ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan 477 bin 58 dolar, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı.


BAĞIMSIZ GAZETECİLİK PLATFORMU P24'E 63 BİN 4 DOLAR FON!


İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi de; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015 yılında 63 bin 4 dolar hibe verdiği öğrenildi. İsveç, söz konusu hibeyi P24'e sivil toplum örgütü olarak verdi. Chrest Foundation Vakfı, P24'e 124 bin 15 dolar fon sağlamıştı.

BİNANET'E 7 MİLYON 672 BİN 448 ABD DOLARI

AK Parti Hükümeti'ni eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen 'Bianet' adlı internet sitesinin ise İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 7 milyon 672 bin 448 ABD doları fonlandığı tespit edildi.

BİR YILDA 1 MİLYON 427 BİN FONLANDI


İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın, Bianet adlı internet sitesine 2019 ve 2020 yılları arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, Bianet yöneticilerine 2019 yılında 613 bin 374 dolar ve 2020 yılında 814 bin 359 dolar hibede bulunduğu öğrenildi.


2021'DE HEDEF 877 BİN 706 DOLAR

Ajansın, 2021 yılında Bianet'e 877 bin 706 dolar ödemeyi planladığı ifade edildi. Ajans, Bianet'i sivil toplum örgütü olarak tanımlıyor.


İsveç devletinin Bianet adlı internet sitesine verdiği hibeler yıllara göre şöyle:

2007: 221 bin 976 dolar

2008: 269 bin 473 dolar

2009: 340 bin 662 dolar



2010: 435 bin 284 dolar

2011: 493 bin 127 dolar

2012: 443 bin 203 dolar

2013: 4 bin 161 dolar



2015: 956 bin 189 dolar

2016: 593 bin 302 dolar

2017: 977 bin 208 dolar

2018: 320 bin 353 dolar

2019: 613 bin 374 dolar

2020: 814 bin 359 dolar

2020: 51 bin 962 dolar

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı; Bianet'e 2006 yılında 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı