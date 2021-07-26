'Bağımsızız' diyen fonu götürmüş!

İsveç'in Türkiye'de yayın yapan internet sitelerini fonladığı ortaya çıktı. Ruşen Çakır'ın Medyascope, Hasan Cemal'in P24 ve Bianet'in İsveç tarafından fonlandığı ifade edildi.



İSVEÇ'TEN 59 BİN DOLAR



BAĞIMSIZ GAZETECİLİK PLATFORMU P24'E 63 BİN 4 DOLAR FON!

BİNANET'E 7 MİLYON 672 BİN 448 ABD DOLARI



BİR YILDA 1 MİLYON 427 BİN FONLANDI

Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı internet sitesinin Amerika ve Norveç'in ardından İsveç'ten de fonlandığı bildirildi.Medyascope adlı internet sitesinin 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı öğrenildi. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edildi. Medyascope'nin ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan 477 bin 58 dolar, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı.İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi de; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015 yılında 63 bin 4 dolar hibe verdiği öğrenildi. İsveç, söz konusu hibeyi P24'e sivil toplum örgütü olarak verdi. Chrest Foundation Vakfı, P24'e 124 bin 15 dolar fon sağlamıştı.AK Parti Hükümeti'ni eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen 'Bianet' adlı internet sitesinin ise İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 7 milyon 672 bin 448 ABD doları fonlandığı tespit edildi.İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın, Bianet adlı internet sitesine 2019 ve 2020 yılları arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, Bianet yöneticilerine 2019 yılında 613 bin 374 dolar ve 2020 yılında 814 bin 359 dolar hibede bulunduğu öğrenildi.Ajansın, 2021 yılında Bianet'e 877 bin 706 dolar ödemeyi planladığı ifade edildi. Ajans, Bianet'i sivil toplum örgütü olarak tanımlıyor.İsveç devletinin Bianet adlı internet sitesine verdiği hibeler yıllara göre şöyle:2007: 221 bin 976 dolar2008: 269 bin 473 dolar2009: 340 bin 662 dolar2010: 435 bin 284 dolar2011: 493 bin 127 dolar2012: 443 bin 203 dolar2013: 4 bin 161 dolar2015: 956 bin 189 dolar2016: 593 bin 302 dolar2017: 977 bin 208 dolar2018: 320 bin 353 dolar2019: 613 bin 374 dolar2020: 814 bin 359 dolar2020: 51 bin 962 dolarABD merkezli Chrest Foundation Vakfı; Bianet'e 2006 yılında 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.