USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,12
Ana Sayfa.
Güncel
Ankara'nın her yağmurda neden sele teslim olduğu ortaya çıktı!

Ankara'nın her yağmurda neden sele teslim olduğu ortaya çıktı!

CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerel yönetimlerdeki basiretsizliği her alanda Ankaralıya zarar veriyor. Başkentin neden her yağmurda sele teslim olduğu iki fotoğrafla ortaya çıktı. İlk fotoğrafta Yenimahalle Anadolu Bulvarı’nda bulunan mazgallardan birinin üzerinin açık olduğu görülüyor. İkinci fotoğrafta ise yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün asfaltla kapatıldığı, bu nedenle işyerlerinin sular altında kaldığı belirlendi.

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:25
Ankara'nın her yağmurda neden sele teslim olduğu ortaya çıktı!

Mansur Yavaş, başkentte son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçladı. Ancak Yavaş yönetimi gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadı hatta mazgalların üzerini kapattı

Başkent Ankara'da son aylarda oluşan sellerin gerçek nedeninin yönetim beceriksizliği olduğu iki fotoğraf karesiyle ortaya çıktı.

'ALTYAPIYA YATIRIM YAPMADILAR' PALAVRASININ PERDE ARKASINDA BU HATA YATIYOR

Özellikle son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçlayan ve 'Altyapıya yatırım yapmadılar' bahanesinin arkasına sığınan Mansur Yavaş yönetiminin gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadığı hatta mazgalların üzerini kapattığı ortaya çıktı.

Yenimahalle Anadolu Bulvarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası önündeki mazgalların asfaltla kapatıldığı, atık su kanallarına ulaşamayan yağmur sularının da taşkınlara dönüştüğü ve işyerlerine zarar verdiği ifade edildi.

SADECE BU 2 KARE YAVAŞ'IN YETENEKLERİNİ ÖZETLEDİ



Sabah'ın ulaştığı iki kare fotoğraf, Ankara'daki sellerin gerçek nedenini ortaya koyuyor. Yenimahalle Anadolu Bulvarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası önündeki mazgallardan birinin faal ve üzerinin açık olduğu görülüyor.




İkinci fotoğrafta ise yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün asfaltla kapatıldığı görülüyor. Atık su kanallarına ulaşamayan yağmur sularının da sellere dönüşerek işyerlerine zarar verdiği ifade edildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı