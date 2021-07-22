Fatih Terim: Gereken neyse yapacağız!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda ekibi 5-1 kazandı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası önemli açıklamalar yaptı.



PSV'nin rahat bir galibiyet aldığının altını çizen Terim, "Rakibimizi tebrik ediyoruz, bizden daha iyilerdi. Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye dün de söylemiştim. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar benim ne demek istediğimi daha iyi anlamışlardır, neden 3 sene istedik." ifadelerini kullandı.



"GEREKEN NEYSE ZAMAN İÇERİSİNDE YAPACAĞIZ"



Terim, "Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız. PSV hem farklı kazandı hem de tura bizden yakın. Üzgünüz ama tabii ki gereken neyse zaman içerisinde yapacağız" diye konuştu.



"NE FALCAO NE DE MOSTAFA HAZIR"



Mostafa Mohamed ile Radamel Falcao'nun maça yedek kulübesinde başlamasıyla konuşan Terim, "Elimizde bazı mevkiilerin orjinal adamı olmadığı için öyle çıkmak zorunda kaldık. Ne Falcao hazır ne de Mostafa hazır. Sonradan oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir. Bizim oyun planımız öyleydi. İlk dakika golle başlarsınız, oyuncuların sıkıntısı başlayacaktır. İleride 2 tane çabuk adamımız vardı planımıza göre. Bazı pozisyonlarda bunu yakaladık. Bu seviyelerde böyle basit goller yerseniz, geriye düşersiniz. Elimizdeki iki santrfor, fizikleri ve konsantrasyonlarıyla uygunsa onları sahaya koyarız" şeklinde konuştu.