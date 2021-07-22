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Dünya casus yazılım 'Pegasus' skandalı konuşuyor! İsrailli firmadan akılalmaz savunma!

Dünya casus yazılım 'Pegasus' skandalı konuşuyor! İsrailli firmadan akılalmaz savunma!

İsrailli NSO Group adlı şirket, geliştirdiği casus yazılım Pegasus'un hükümetler tarafından binlerce kişinin telefonunu takip etmek üzere kullanıldığının ileri sürülmesi üzerine açıklama yaptı.

Dünya / 22 Temmuz 2021 Perşembe 19:12
Dünya casus yazılım 'Pegasus' skandalı konuşuyor! İsrailli firmadan akılalmaz savunma!

Şirket, Pegasus yazılımıyla ilgili eleştirileri, "alkollü araç kullanırken kaza yapılınca şoförü değil araba üreticilerini suçlamaya" benzetti.

Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma, şirketin geliştirdiği casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koymuştu.

Pegasus uygulamasıyla ilgili iddiaların ortaya çıkmasının ardından NSO tüm dünyadan tepkilerle karşılaşmıştı.

Uygulama, iPhone ve Android cihazlara yüklenerek mesajların, fotoğrafların, e-posta'ların ve arama kayıtlarının sızdırılmasını sağlayabiliyor.


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