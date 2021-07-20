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Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Hazırız

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Hazırız

Rusya, Türkiye'nin Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını almak istemesi durumunda görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Dünya / 20 Temmuz 2021 Salı 11:16
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Hazırız

Rusya'nın federal askeri ve teknik işbirliği servisi FSVTSV'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye ile Su-35 ve Su-57 jetleri tedariki konusunda yapılan görüşmelerin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, “Rusya, Türkiye Cumhuriyeti ile söz konusu alanda (askeri ve teknik işbirliği alanında) işbirliğini geliştirmek istediğini teyit eder. Bu konuyu ele almak adına Türk partnerlerimiz ile görüşmelere devam etmeye hazırız” dedi.

Şugayev Uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 öncesinde Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamalarda, “Ankara bu uçakları (Su-35 ve Su-57) satın almaya karar verirse, Türk meslektaşlarımız ile görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Su-57, Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı. Su-35 ise 4++ nesil savaş uçağı. Türkiye daha önce Rusya'dan savaş uçağı satın almakla ilgilenmiş, bu konuda görüşmeler de yapılmıştı. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ardından görüşmeler hızlanmıştı. Ancak nihai karar alınmış değil.


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