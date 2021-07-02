Kılıçdaroğlu'nun yalanı tescillendi! Başkan Erdoğan’a 2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi...

Tek derdinin Başkan Erdoğan olduğunu yaptığı açıklamalarda dile getiren Kılıçdaroğlu'nun yalanları tescillendi. Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemlerden beri süregelen yalancılık huyu ile Erdoğan hakkında sayısız hakaret ve iftiralarda bulunmuştu, bulunmaya da devam ediyor. Kılıçdaroğu'nun yalanları ve iftiraları nedeniyle, sonuçlanan yalnız 11 dava sonucunda Erdoğan’a 2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara yönelik izlediği "yalan siyaseti" yargının aleyhinde verdiği çok sayıda kararla tescillendi. Yenişafak'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın kendisi hakkında 2009'dan bu yana açtığı davalardan sadece 11'inin sonucunda 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekiliyken başlattığı yalanlara konu ettiği iddialar, Türk yargısı tarafından tek tek aleyhine sonuçlandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerce tescil edilen bazı yalanları:



HAVUZLU VİLLA

SURİYE YALANINA 1 MİLYON



ALTIN KAPLAMALI KLOZET

2 MİLYON LİRALIK YENİ DAVA



TAZMİNAT HAVUZU KURDULAR

MAN ADASI PAHALIYA PATLADI: 5 DAVADA 510 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEDİ