Dalgın anne çocuğunun üzerinden geçtiğini kafasına basınca fark etti

Olay dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi.



Arabada kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. Bebeği yerden kaldıran kadın, onu hastaneye götürdü.



Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





'ÜZERİNDEN GEÇMEK ZORUNDA KALDI'

