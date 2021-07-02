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Dalgın anne çocuğunun üzerinden geçtiğini kafasına basınca fark etti

Dalgın anne çocuğunun üzerinden geçtiğini kafasına basınca fark etti

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımdan inen anne bebek arabasındaki bebeğini yola düşürdü ancak dalgın kadın durumu fark etmeyip bebek arabasıyla üstünden geçti. Dalgın anne bebeğinin kafasına basınca durumu fark etti.

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 12:14
Dalgın anne çocuğunun üzerinden geçtiğini kafasına basınca fark etti

Olay dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi.

Arabada kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. Bebeği yerden kaldıran kadın, onu hastaneye götürdü.

Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'ÜZERİNDEN GEÇMEK ZORUNDA KALDI'

İş yerinin önünde yaşanan olayı anlatan Adnan Poyraz, 'Sabah saatlerinde Suriye uyruklu bir kadın kaldırmadan geçmek istedi.Bebek arabasının kelepçelerini bağlamadığı için çocuk yere düştü.Fark etmemişti. Bu nedenle üzerinden geçti. Çocuğu ardından alıp hastaneye götürdü. Çocuğun durumunda bir şey yok.' dedi.

Bebeğin kafasına basan anne telaşla çocuğunu hastaneye götürdü. Bebek arabası tarafından ezilen bebek hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi. 

Ezilen BebekDalgın AnneBebeğin Kafasına Basan AnneBebek Arabası Tarafından Ezilen BebekSuriye

 
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