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Anadolu Kartalı tatbikatında nefes kesen görüntüler!

Anadolu Kartalı tatbikatında nefes kesen görüntüler!

21 Haziran'da başlayan ve Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar savaş uçaklarının katıldığı 'Anadolu Tatbikatı' nefes kesen görüntülere sahne oldu. Türk F-16’larının işaretlediği hedefler, Azerbaycan’a ait SU-25 savaş uçaklarıyla tam isabet vuruldu.

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 09:46
Anadolu Kartalı tatbikatında nefes kesen görüntüler!

Dost, kardeş ve müttefik ülkelerin katılımıyla 21 Haziran'da başlayan Uluslararası Anadolu Kartalı 2021 tatbikatı bugün sona eriyor.

Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar savaş uçaklarının müşterek hava harekat kabiliyetlerinin denendiği tatbikatta üç ülke havacıları, sahip olduğu standartlarla dünyada 3., Avrupa'da tek taktik eğitim merkezi olan Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde eğitimlere tabi tutuldu, kuvvetlerin harbe hazırlıkları gözden geçirildi.

GÖZ DOLDURDULAR



Tatbikatın müşterek harekat kabiliyetinin denendiği fiili atışlı bölümünde Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ileri koordinasyon yeteneği göz doldurdu. Tatbikata ilk kez savaş uçaklarıyla fiili katılım gösteren Azerbaycan iki MİG-29, iki SU-25 savaş uçağıyla eğitim ve harekat deneyimlerine iştirak etti. Mühimmat yüklü kalkan savaş uçaklarının belirlenen hedeflere atışlar gerçekleştirdiği tatbikatta, Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının işaretlediği hedefler Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait SU-25 savaş uçaklarıyla tam isabet vuruldu.


EL BAB'DA ORTAK OPERASYON



Bu operasyonda önemli bir detay da Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları ile Rus menşeili SU-25 savaş uçaklarının ortak operasyon kabiliyetinin denenmesi oldu. F-16 ve SU-25 uçakları son olarak 2017 yılı Ocak ayında, Türkiye ve Rusya'nın El Bab'da bulunan DEAŞ hedeflerine karşı düzenledikleri hava harekatında ortak operasyon gerçekleştirmişti. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki ilk ortak harekatı olan El Bab operasyonuna, Rusya'ya ait 4 Su-24 uçağı, 5 Su-25 uçağı ve 1 Su-34 uçağı, Türkiye'den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçağı katılmıştı. Türk ve Rus savaş uçaklarının müşterek harekatında önceden belirlenen DEAŞ'a ait 36 nokta etkili şekilde vurulmuştu.

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