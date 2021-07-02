Anadolu Kartalı tatbikatında nefes kesen görüntüler!

Dost, kardeş ve müttefik ülkelerin katılımıyla 21 Haziran'da başlayan Uluslararası Anadolu Kartalı 2021 tatbikatı bugün sona eriyor.



Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar savaş uçaklarının müşterek hava harekat kabiliyetlerinin denendiği tatbikatta üç ülke havacıları, sahip olduğu standartlarla dünyada 3., Avrupa'da tek taktik eğitim merkezi olan Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde eğitimlere tabi tutuldu, kuvvetlerin harbe hazırlıkları gözden geçirildi.



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