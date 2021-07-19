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Kıbrıslı Rumlardan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a çirkin saldırı!

Kıbrıslı Rumlardan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a çirkin saldırı!

Kıbrıslı Rumlar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Twitter’da ‘mavi tik’ almasının ardından skandal bir kampanyaya imza attı. Kıbrıslı Rumlar, Tatar'ın 'mavi tik'inin kaldırılmasını istedi.

Dünya / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:06
Kıbrıslı Rumlardan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a çirkin saldırı!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Twitter'da mavi tik alması üzerine Kıbrıslı Rumlar hemen harekete geçti. Kıbrıslı Rumlar, Tatar'ın 'mavi tik'inin kaldırılmasını isteyerek bir kampanya başlattılar. 

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tatar'ın Twitter'daki mavi onay rozetinin ‘kaldırılması' için Rumların kampanya başlattığı belirtilerek, “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a yapılan bu yeni saldırının nedeni; Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlamak amacıyla kullanmakta olduğu mavi onay rozeti” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Twitter hesabının Aralık 2011'den beri aktif olduğu ve yaklaşık 150 bin takipçisinin bulunduğu ifade edilen açıklamada söz konusu kampanya ile ilgili olarak “Rumlar tarafından başlatılan ve bu onayın iptal istenen kampanya yazısında, KKTC Cumhurbaşkanı olarak yazılmasından ‘büyük rahatsızlık' duyulduğu ve bunun ‘provokasyon' sebebi olduğu iddia ediliyor. KKTC'nin ‘yasadışı bir ürün' olduğunu da iddia edilen kampanyada. ‘Uluslararası toplumun KKTC'yi asla tanımayacağı' da öne sürülüyor” ifadelerine yer verildi.

Twitter'a göre, mavi rozet alınabilmesi için hesabın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerektiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'a mavi rozetin, Tatar'ın hesabının büyük kitleler tarafından takip edilmesine bağlı olarak verildiği belirtildi.

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