İş bilmezlikte kimse CHP'nin eline su dökemiyor! CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden skandal...

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lilerin milli ve dini bayramlarla imtihanı bitmiyor. Bu kez sınıfta kalan CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Kurban Bayramı arefesinde “Ramazan Bayramı kutlu olsun” afişi astıran CHP’li Küçükçekmece Belediyesi'ne vatandaşlardan tepki geldi.
CHP'lilerin milli bayramlarla arası bir türlü düzelmiyor. Daha önce 23 Nisan ile 29 Ekim'i karıştıran CHP zihniyeti bu sefer de Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı karıştırdı. Erzurum'da milli bayramları karıştırarak Palandöken İlçe Başkanlığı binasına yanlış pankartla çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu kez de Küçükçekmece'de kafaları karıştırdı.
CHP'nin Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan'ın Kurban Bayramı vesilesi ile astırdığı afişler, Küçükçekmecelilerin tepkisine neden oldu.
CHP'li teşkilatın Kurban Bayramı arifesinde astırdığı pankartta 'Ramazan Bayramı kutlu olsun' yazısını gören vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı önce şaşkınlıkla izledi, ardından da CHP'lilerin iş bilmezliğine tiye alarak 'Seneye hazırlık yapmışlar' dedi.