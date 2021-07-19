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İş bilmezlikte kimse CHP'nin eline su dökemiyor! CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden skandal...

İş bilmezlikte kimse CHP'nin eline su dökemiyor! CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden skandal...

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lilerin milli ve dini bayramlarla imtihanı bitmiyor. Bu kez sınıfta kalan CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Kurban Bayramı arefesinde “Ramazan Bayramı kutlu olsun” afişi astıran CHP’li Küçükçekmece Belediyesi'ne vatandaşlardan tepki geldi.

Siyaset / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:00
İş bilmezlikte kimse CHP'nin eline su dökemiyor! CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden skandal...

CHP'lilerin milli bayramlarla arası bir türlü düzelmiyor.  Daha önce 23 Nisan ile 29 Ekim'i karıştıran CHP zihniyeti bu sefer de Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı karıştırdı. Erzurum'da milli bayramları karıştırarak Palandöken İlçe Başkanlığı binasına yanlış pankartla çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu kez de Küçükçekmece'de kafaları karıştırdı.

CHP'nin Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan'ın Kurban Bayramı vesilesi ile astırdığı afişler, Küçükçekmecelilerin tepkisine neden oldu.

CHP'li teşkilatın Kurban Bayramı arifesinde astırdığı pankartta 'Ramazan Bayramı kutlu olsun' yazısını gören vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı önce şaşkınlıkla izledi, ardından da CHP'lilerin iş bilmezliğine tiye alarak 'Seneye hazırlık yapmışlar' dedi.

AK PARTİ: BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN


CHP'nin skandal pankartının yanında yer alan ve Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Recep Şencan'ın hazırlattığı pankartta ise 'Kurban Bayramımız Mübarek Olsun' ifadesi yer aldı.

Küçükçekmeceliler CHP'nin yanlış lanse ettiği bayramın aslını AK Parti'nin afişinden öğrendi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE DE 23 NİSAN İLE 29 EKİM'İ KARIŞTIRMIŞTI


CHP'nin çağrısıyla Anıtkabir'e Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 93.yılı nedeniyle 1.Meclis'in önünde konuşma yaptı.

Kortejin başında bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 23 Nisan ile 29 Ekim'i karıştırdı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI DA KARIŞTIRDI


Daha önce sayısız gafa imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunlara bir yenisini daha ekledi. Zafer Bayramı'nın tarihini karıştıran Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos yerine 29 Ağustos ifadesini kullandı.

Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay ÖzcanKüçükçekmece'de Bayram PankartıChp'li Küçükçekmece Belediyesi


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