Doğrudan emir aldıkları isimdi! O DEAŞ'lı terörist yakalandı...

İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesinin sağladığı bilgi üzerine İstanbul Pendik'te bulunan terör örgütü DEAŞ'ın Lojistik Hücre evine baskın düzenleyen ekipler 39 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri (Sorumlusu) 'Ebu El Bera El-Turki' kod adlı Fazlı K.da var.



İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın Pendik İlçesi'nde bulunan 39 kişilik bir Lojistik Hücresi'ni 12 ay süren titiz bir çalışmayla deşifre etti. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın Pendik İlçesi'nde bulunan Hücre Evi'ne Özel Harekat ve havadan helikopter destekli şafak operasyonu düzenledi.



Operasyonda 'Yabancı Terörist Savaşçı' (YTS) olarak adlandırılan terör örgütü DEAŞ Üyeleri'nin barınma ve lojistik ihtiyaçlarından sorumlu olan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri (Sorumlusu) 'Ebu El Bera El-Turki' kod adlı Fazlı K. gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de bulunan üst düzey sorumlularıyla irtibatlı olduğu tespit edilen Fazlı K.'nın söz konusu kişilerden doğrudan talimatlar aldığı, terör örgütü DEAŞ'ın ülkemizde gerçekleştirmek istediği terör saldırılarından haberdar olduğu saptandı.

DOĞRUDAN TALİMAT ALDIKLARI İSİMDİ...

YTS'lerin ülkemize gelmelerinden, barınma, gıda, giyecek başta olmak üzere tüm lojistik ihtiyaçlarından sorumlu olan Fazlı K.'ya bağlı olan terör örgütü DEAŞ'ın çökertilen Lojistik Hücresi'nde Fazlı K.'nın da aralarında olduğu 39 şüpheli yakalandı. Terör örgütü DEAŞ Üyeleri'nin her hareketlerinde talimatlar ve doğrudan icazetler aldıkları Fazlı K.'ya bağlı Hücre Evi'ndeki aramalarda 6 harici disk, bir havalı tabanca, şarjör, av tüfeği, 90 sahte pasaport, 80 mühür ve kaşe, sahte evrak ve belgelerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler, çok sayıda dijital materyal, haklarında 'Toplatma Kararı' bulunan yasaklı kitaplar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Fazlı K.'nın da aralarında olduğu Hücre Evi'nin sorumlularından 6 şüpheli tutuklandı. Çoğu YTS olan yabancı uyruklu diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere 'Adli Kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.